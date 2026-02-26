Obavijesti

Evo kad je ždrijeb i tko prijeti Rijeci u Konferencijskoj ligi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Evo kad je ždrijeb i tko prijeti Rijeci u Konferencijskoj ligi
Susret Rijeke i Omonoije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Riječani su u drugom poluvremenu ubacili u višu brzinu te dokazali kvalitetu pred domaćim navijačima. Adu-Adjei potvrdio je prolaz u 79. minuti sjajnim lobom, a u petak će saznati novog protivnika

Prvi put od 1980. godine i četvrtfinala Kupa pobjednika kupova, nogometaši Rijeke dočekat će ožujak u europskom natjecanju. Nakon pobjede od 1-0 na Cipru, hrvatski je prvak potvrdio prolaz u osminu finala Konferencijske lige zahvaljujući pobjedi (2-1) na Rujevici na krilima dvostrukog strijelca Tonija Fruka.

Muamer Tanković ublažio je poraz ciparskog predstavnika golom u 13. minuti, čime je zapravio izjednačio ukupni rezultat. Ipak, Riječani su u drugom poluvremenu ubacili u višu brzinu te dokazali kvalitetu pred domaćim navijačima. Adu-Adjei potvrdio je prolaz u 79. minuti sjajnim lobom.

Rijeka će sutra, u petak (27. veljače), saznati protivnika u osmini finala Konferencijske lige. Još od ranije poznato je kako će to biti Strasbourg ili Rakow, a prva utakmica igrat će se 12. ožujka u Rijeci, dok je uzvrat tjedan dana kasnije (19. ožujka) u Francuskoj ili Poljskoj.

Foto: Arenasport/Screenshot

