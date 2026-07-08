Dalićev oproštaj odjeknuo je svjetskim medijima: 'Ostavlja čudesno naslijeđe 'vatrenih''

Nakon dana, pa i tjedana nagađanja, danas je i službeno obznanjeno da Zlatko Dalić neće nastaviti raditi kao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Dalić je najuspješniji hrvatski izbornik, a s “vatrenima” je osvojio srebro na SP-u u Rusiji, broncu na SP-u u Katru te srebro u Ligi nacija. S klupe odlazi nakon osam godina i nešto više od osam mjeseci rada, koji će zauvijek zlatnim slovima ostati upisan u povijest domaćeg nogometa.

Ta vijest, naravno, proširila se i svjetskim medijima, koji su izvijestili kako Dalić odlazi iz reprezentacije. Ugledni The Athletic piše: “Nakon gotovo devet godina, izbornik Zlatko Dalić odlučio je zatvoriti svoje nevjerojatno uspješno poglavlje s Hrvatskom. Skroman dolazak. Nezaboravno putovanje. Ponosan oproštaj.”

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Američki ESPN također je prenio vijest i naglasio kako je Dalić najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti, da je vodio zlatnu hrvatsku generaciju koja je uključivala Luku Modrića, a istaknuo je i kako se tek očekuje objava njegova nasljednika. Britanski tabloid The Sun objavio je tekst naslova: "Izbornik koji je mučio Englesku odlazi nakon gotovo desetljeća na čelu reprezentacije, ostavljajući iza sebe čudesno naslijeđe." Osvrućući se na pobjedu nad Engleskom u polufinalu SP-a u Rusiji. The Independent također navodi Dalićeve najbolje trenutke s reprezentacijom te ga opisuje kao “najboljeg izbornika u povijesti nacije”.

Vijest je prenio i BBC, koji ističe da je Luka Modrić vrlo vjerojatno također odigrao svoj posljednji veliki turnir, što znači da "počinje nova era za Hrvatsku". France24 istaknuo je kako je Dalić bilježio nevjerojatne uspjehe, a naglasili su i kako bi ga trebao naslijediti Slaven Bilić, koji već ima iskustva s vođenjem Hrvatske. AFP naglašava kako je Dalićev mandat bio "nevjerojatna era".

Španjolski As objavio je tekst naslova "Zlatko Dalić pozdravlja se s Hrvatskom", u kojem navodi kako ispadanje od Portugala u šesnaestini finala SP-a označava Modrićev i Dalićev kraj. Navode kako je Hrvatska ispala u “kontroverznoj” utakmici s Portugalom te da je Dalićevim i Modrićevim odlaskom došao kraj "zlatne generacije koja je balkansku naciju postavila na svjetsku kartu".

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Francuski L‘Equipe navodi kako za Hrvatsku kreće “novo poglavlje” nakon što je pod Dalićem ispisala “jedno od najslavnijih poglavlja u povijesti hrvatskog nogometa”. Francusko izdanje Eurosporta također piše kako je ovo kraj ere hrvatskog nogometa i prenosi navode hrvatskih medija prema kojima bi Slaven Bilić mogao naslijediti Dalića.

Talijanski Tuttosport piše kako je Dalićevim odlaskom zaključeno "nevjerojatno putovanje koje je počelo prije devet godina i tijekom kojeg je Hrvatska proživjela najslavnije dane svoje nogometne povijesti". Zaključuju kako je Dalić "najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije".