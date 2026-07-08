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Biografija: Zlatko Dalić

Piše 24sata,
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Biografija: Zlatko Dalić
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Otkrijte fascinantnu životnu priču Zlatka Dalića, od skromnih početaka u Livnu do vođenja Hrvatske do povijesnih uspjeha na svjetskim prvenstvima. Saznajte kako je postao najuspješniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa i kakav trag ostavlja izvan terena.

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Kad je 7. listopada 2017. godine Zlatko Dalić, tada široj javnosti poznat tek kao vrijedni trener s iskustvom u Hrvatskoj i na Bliskom istoku, preuzeo kormilo hrvatske nogometne reprezentacije, malo tko je mogao predvidjeti da će upravo on postati simbol renesanse hrvatskog nogometa. No, Dalićev život i karijera oduvijek su bili priča o upornosti, skromnosti i vjeri u vlastite snove.

Djetinjstvo podno planina

Zlatko Dalić rođen je 26. listopada 1966. godine u Livnu, u obitelji Katu i Ivana Dalića. Odrastao je u okruženju u kojem su nogomet i obiteljske vrijednosti bili temelj života. Ima starijeg brata Mirana i sestru Mladenku. Brat Miran također je bio nogometni entuzijast, a njihova suparništva u navijanju – Zlatko za Hajduk, Miran za Dinamo – bila su tek simpatična anegdota u obiteljskoj svakodnevici.

Nogometni počeci i put do Varaždina

Nogometna priča Zlatka Dalića započela je u lokalnom klubu Troglav 1918 Livno, gdje je kao obrambeni vezni igrač pokazivao iznimnu disciplinu i osjećaj za igru. S 17 godina prelazi u splitski Hajduk, ostvarujući dječački san. No, put ga ubrzo vodi kroz razne klubove tadašnje Jugoslavije: Cibaliju, Budućnost iz Podgorice, Velež iz Mostara, a sudbonosno pristaje u Varteksu iz Varaždina 1992. godine. U Varaždinu je pronašao ne samo sportsku sreću, već i životnu – s djevojkom Davorkom Propadalo, također iz Livna, zasnovao je obitelj. Grad Varaždin postao je njegov drugi dom, a Dalić ga i danas s ponosom naziva svojim gradom.

Kao igrač, Dalić nije bio zvijezda naslovnica, ali bio je vođa na terenu. Posebno se isticao u Varteksu, gdje je bio okosnica momčadi i sudjelovao u povijesnim europskim utakmicama protiv Heerenveena i Mallorce. U Splitu je osvojio i cijenjeni trofej navijača "Hajdučko srce", priznanje koje se daje igračima za iznimnu borbenost i privrženost klubu.

Trenerski uzlet: Od pomoćnika do vođe

Nakon što je 2000. godine objesio kopačke o klin, Dalić je odmah zakoračio u trenerske vode. Počeo je kao pomoćni trener u Varteksu, gdje je pod mentorstvom Branka Ivankovića i kasnije Miroslava Ćire Blaževića usvajao znanja i filozofiju nogometa. Već 2005. postaje glavni trener Varteksa, a u prvoj sezoni osvaja treće mjesto u 1. HNL i vodi klub do finala Kupa.

Dalićev trenerski put obilježila je spremnost na izazove. Nakon Varteksa, kratko je vodio Rijeku, a potom odlazi na međunarodnu scenu – najprije u Dinamo Tiranu s kojom osvaja Albanski superkup, zatim u Slaven Belupo, a potom na Bliski istok. U Saudijskoj Arabiji s Al Faisalyjem osvaja titulu trenera godine, a s Al Hilalom i Al Ain FC-om iz UAE niže trofeje i postaje jedan od najcjenjenijih trenera u regiji. Posebno se pamti njegov uspon s Al Ain FC-om, kojeg je podigao s dna svjetske klupske ljestvice do samog vrha azijskog nogometa, osvojivši prvenstvo, superkup i predsjednički kup te vodeći klub do finala Azijske Lige prvaka.

Povratak kući i povijesni uspjeh s Vatrenima

Sudbina je htjela da se Dalić 2017. vrati u Hrvatsku u najtežem trenutku za reprezentaciju. Preuzeo je momčad pred odlučujuću utakmicu kvalifikacija za SP 2018. protiv Ukrajine, koju je Hrvatska dobila 2:0. Slijedilo je doigravanje s Grčkom, a potom i čudesni pohod na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je do finala pobijedila Nigeriju, Argentinu i Island u skupini, zatim Dansku, Rusiju i Englesku u nokaut fazi, a u finalu je, unatoč porazu od Francuske, osvojila srebrnu medalju – najveći uspjeh u povijesti hrvatskog sporta.

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Split: UEFA Liga nacija, utakmica između Hrvatske i Portugala | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)


Dalićeva karizma, smirenost i povjerenje u igrače osvojili su naciju. Njegova izjava "Imam ponos, imam vjeru, imam domovinu" postala je simbol zajedništva i optimizma. Iako je nakon Rusije razmišljao o povlačenju, ostao je na klupi i nastavio nizati povijesne rezultate – bronca na SP-u u Kataru 2022., srebro u Ligi nacija 2023., te plasmani na Europska prvenstva 2020. i 2024. godine.

Stil i filozofija

Dalić je poznat po svojoj otvorenosti i iskrenom odnosu s igračima. "Ako ja maksimalno poštujem svoje igrače, oni će poštovati mene. Naša veza je iskrena, nema tajni, nema dilema", često ističe. Njegov pristup temelji se na povjerenju, zajedništvu i spremnosti na žrtvu za reprezentaciju. U presudnim trenucima, poput izbacivanja Nikole Kalinića sa SP-a 2018. zbog nediscipline, pokazao je odlučnost i stav koji je učvrstio njegov autoritet.

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Privatni život i humanitarni rad

Iako je nogomet njegova najveća strast, Dalić je izuzetno vezan za obitelj. Supruga Davorka i sinovi Toni i Bruno njegova su najveća podrška. U Varaždinu je pronašao dom, prijatelje i mir, a često ističe koliko mu znači podrška lokalne zajednice. Dalić je i veliki vjernik – poznato je da tijekom svake utakmice moli krunicu.

Njegova knjiga "Rusija naših snova" iz 2018. godine, u kojoj je opisao put do svjetskog srebra, prodana je u rekordnom roku, a prihod je darovao Zakladi Vatreno srce za pomoć djeci. Time je pokazao da je, osim što je vrhunski trener, i čovjek velikog srca.

Priznanja i ostavština

Dalić je dobitnik brojnih nagrada: trenera godine u Saudijskoj Arabiji i UAE, počasni građanin Varaždinske županije i Tomislavgrada, dobitnik državne nagrade Franjo Bučar te odlikovanja Redom kneza Trpimira. U povijest je ušao kao najtrofejniji i najdugovječniji izbornik Hrvatske, čovjek koji je vratio vjeru u uspjeh i ponos naciji.

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