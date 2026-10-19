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RASPORED I SATNICA HNL-A

Evo kada se igraju susreti iduća dva kola domaćeg prvenstva

Piše Issa Kralj,
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Evo kada se igraju susreti iduća dva kola domaćeg prvenstva
Foto: Zvonimir Barisin
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U 10. kolu domaćeg prvenstva pobjede su osim Hajduka i Dinama ostvarili i Rijeka koja je pobijedila Rudeš 2-1 te Lokomotiva koja je slavila nad Istrom 2-1, a remizirali su Osijek i Gorica.

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Već je deset kola odigrano u HNL-u, a vodeću poziciju drži Hajduk s 22 boda. Splićani su u posljednjem kolu pobijedili Varaždin s minimalnih 1-0, a drugoplasirani Dinamo stigao je do pobjede nad Slaven Belupom (5-1) te ima 19 bodova. Varaždin je na trećem mjestu s tek bodom zaostatka za 'modrima', a četvrtoplasirani Osijek ima 17 bodova. 

U 10. kolu domaćeg prvenstva pobjede su osim Hajduka i Dinama ostvarili i Rijeka koja je pobijedila Rudeš 2-1 te Lokomotiva koja je slavila nad Istrom 2-1, a remizirali su Osijek i Gorica. 

Susret 10. kola Prve HNL Hajduk - Varaždin
Foto: Zvonimir Barisin

Prije početka 11. kola pred Hajdukom i Dinamom su europske utakmice. Splićani idu na gostovanje kod Thuna u sklopu 2. kola Konferencijske lige u četvrtak 22. listopada, a istog dana 'modri' na Maksimiru u sklopu 3. kola Europske lige dočekuju NEC. Prva utakmica 11. kola HNL-a igra se u subotu 24. listopada u 15 sati kada Gorica dočekuje Lokomotivu. 

11. kolo HNL-a (24.-27. listopada)

Gorica - Lokomotiva (24. listopada, 15 sati)
Varaždin - Slaven Belupo (24. listopada, 18 sati)
Osijek - Rudeš (25. listopada, 18 sati)
Istra 1961 - Hajduk (26. listopada, 18 sati)
Dinamo - Rijeka (27. listopada, 18 sati)

12. kolo HNL-a (30. listopada - 1. studenog)

Slaven Belupo - Istra 1961 (30. listopada, 18 sati)
Hajduk - Gorica (31. listopada, 15 sati)
Rudeš - Dinamo (31. listopada, 18 sati)
Lokomotiva - Osijek (1. studenog, 15 sati)
Rijeka - Varaždin (1. studenog, 18 sati)

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