U 10. kolu domaćeg prvenstva pobjede su osim Hajduka i Dinama ostvarili i Rijeka koja je pobijedila Rudeš 2-1 te Lokomotiva koja je slavila nad Istrom 2-1, a remizirali su Osijek i Gorica.
Evo kada se igraju susreti iduća dva kola domaćeg prvenstva
Već je deset kola odigrano u HNL-u, a vodeću poziciju drži Hajduk s 22 boda. Splićani su u posljednjem kolu pobijedili Varaždin s minimalnih 1-0, a drugoplasirani Dinamo stigao je do pobjede nad Slaven Belupom (5-1) te ima 19 bodova. Varaždin je na trećem mjestu s tek bodom zaostatka za 'modrima', a četvrtoplasirani Osijek ima 17 bodova.
U 10. kolu domaćeg prvenstva pobjede su osim Hajduka i Dinama ostvarili i Rijeka koja je pobijedila Rudeš 2-1 te Lokomotiva koja je slavila nad Istrom 2-1, a remizirali su Osijek i Gorica.
Prije početka 11. kola pred Hajdukom i Dinamom su europske utakmice. Splićani idu na gostovanje kod Thuna u sklopu 2. kola Konferencijske lige u četvrtak 22. listopada, a istog dana 'modri' na Maksimiru u sklopu 3. kola Europske lige dočekuju NEC. Prva utakmica 11. kola HNL-a igra se u subotu 24. listopada u 15 sati kada Gorica dočekuje Lokomotivu.
11. kolo HNL-a (24.-27. listopada)
Gorica - Lokomotiva (24. listopada, 15 sati)
Varaždin - Slaven Belupo (24. listopada, 18 sati)
Osijek - Rudeš (25. listopada, 18 sati)
Istra 1961 - Hajduk (26. listopada, 18 sati)
Dinamo - Rijeka (27. listopada, 18 sati)
12. kolo HNL-a (30. listopada - 1. studenog)
Slaven Belupo - Istra 1961 (30. listopada, 18 sati)
Hajduk - Gorica (31. listopada, 15 sati)
Rudeš - Dinamo (31. listopada, 18 sati)
Lokomotiva - Osijek (1. studenog, 15 sati)
Rijeka - Varaždin (1. studenog, 18 sati)
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