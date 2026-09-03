Evo kako Argentinci planiraju odati počast Lionelu Messiju

Argentinski nogometni savez (AFA) objavio je da će sve nogometne utakmice u Argentini ovog vikenda biti pauzirane u 10. minuti kako bi se odala počast Lionelu Messiju koji je objavio prekid reprezentativne karijere.

Sve utakmice će biti prekinute u desetoj minuti, nakon čega će uslijediti 60 sekundi pljeska dosadašnjem kapetanu "Gauča". Izbor trenutka nije slučajan. Broj deset obilježio je Messijevu reprezentativnu karijeru i postao praktično neodvojiv od njegovog imena u dresu nacionalne vrste.

"Za nadolazeći dan utakmice u svim muškim i ženskim ligama i uzrastima, bit će pauzirane u 10. minuti prvog poluvremena zbog minute pljeska u znak priznanja za karijeru Lionela Messija u argentinskoj reprezentaciji," objavio je AFA.

Foto: TOLGA BOZOGLU/EPA

Odavanje počasti slijedi nakon što je Messi u ponedjeljak objavio svoje povlačenje iz reprezentacije. Messi je u najdražem dresu odigrao 207 utakmica i postigao 125 golova.

Najveći trenutak reprezentativne karijere dočekao je 2022. godine, kada je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo. Ima i dva svjetska srebra (2014, 2026).

U dresu "Gauča" je osvojio i Copa Americu 2021. i 2024. godine, kao i olimpijsko zlato osvojeno 2008. godine.