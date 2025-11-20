Evo kako će izgledati dodatne kvalifikacije za Mundijal 2026. i gdje gledati prijenos ždrijeba

Poznato je 42 sudionika Svjetskog prvenstva od 48 koliko će ih nastupiti u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Preostalih šest mjesta dobit će reprezentacije koje izbore Mundijal kroz dodatne kvalifikacije, a ždrijeb je danas u 13 sati.

Europski playoff

Drugoplasirane momčadi iz kvalifikacija (12) i četiri iz Lige nacija naći će se u ždrijebu dodatnih kvalifikacija. Ukupno 16 momčadi bit će raspoređeno u četiri skupine s po četiri reprezentacije i igrat će se polufinale i finale. Pobjednici ta četiri mini turnira izborit će Svjetsko prvenstvo, a domaćini finala bit će određeni ždrijebom.

Italija, Turska, Danska i Ukrajina nalaze se u prvom potu, Poljska, Wales, Češka i Slovačka u drugom, Irska, Albanija, Kosovo te Bosna i Hercegovina u trećem potu, a Rumunjska, Švedska, Sjeverna Makedonija i Sjeverna Irska u četvrtom su potu.

Interkontinentalne kvalifikacije

Dvije momčadi stići će na SP iz interkontinentalnih kvalifikacija. Irak, DR Kongo, Bolivija, Jamajka, Surinam i Nova Kaledonija bit će smješteni u dvije skupine s po tri momčadi, a samo jedna će iz svake skupine ići na SP. Zanimljivo, najbolje rangirane reprezentacije idu direktno u finale (Irak i DR Kongo, piše beIN Sports), dok će se ostale momčadi boriti za preostala dva mjesta u finalu. Sve utakmice igraju se u Meksiku.

Prijenos ždrijeba možete gledati na FIFA+ platformi.