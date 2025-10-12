Evo kako Srbija ipak može na Svjetsko prvenstvo iduće godine

Srbija si je porazom od Albanije (0-1) značajno umanjila šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo. Ostali su na trećem mjestu, ali s četiri boda manje od drugoplasirane Albanije, uz utakmicu manje. Iako je situacija teška i nezahvalna, Srbi se još mogu plasirati na Mundijal.

Naime, drugo mjesto u kvalifikacijama vodi u baraž, ali četiri će mjesta u doigravanju za SP dobiti i četiri pobjednika skupine iz Lige nacija koji nisu izborili prva dva mjesta u kvalifikacijskim skupinama. Srbija je igrala u A diviziji natjecanja u sezoni 2024/25., ali je završila na trećem mjestu u svojoj skupini.

Platforma Football Meets Data Srbima daje samo 25 posto šanse za drugo mjesto u skupini te čak 74,9 posto šanse za treću poziciju.

Srbija se trenutačno nalazi na trećem mjestu u skupini K sa sedam bodova, četiri manje od drugoplasirane Albanije koja ima i odigranu utakmicu više. "Orlovi" do kraja kvalifikacija igraju protiv Andore u gostima 14. listopada, Engleske 13. studenog te Latvije tri dana kasnije. S druge strane, albanci će 13. studenog igrati u gostima kod Andore, a tri dana kasnije dočekuju Englesku. Da izbore baraž kvalifikacija, Srbija mora preskočiti Albaniju na drugom mjestu.