Obavijesti

Sport

Komentari 5
NE OVISE VIŠE O SEBI

Evo kako Srbija ipak može na Svjetsko prvenstvo iduće godine

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako Srbija ipak može na Svjetsko prvenstvo iduće godine
4
Foto: Florion Goga/REUTERS

Platforma Football Meets Data Srbima daje samo 25 posto šanse za drugo mjesto u skupini te čak 74,9 posto šanse za treću poziciju

Srbija si je porazom od Albanije (0-1) značajno umanjila šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo. Ostali su na trećem mjestu, ali s četiri boda manje od drugoplasirane Albanije, uz utakmicu manje. Iako je situacija teška i nezahvalna, Srbi se još mogu plasirati na Mundijal. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! 00:42
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Naime, drugo mjesto u kvalifikacijama vodi u baraž, ali četiri će mjesta u doigravanju za SP dobiti i četiri pobjednika skupine iz Lige nacija koji nisu izborili prva dva mjesta u kvalifikacijskim skupinama. Srbija je igrala u A diviziji natjecanja u sezoni 2024/25., ali je završila na trećem mjestu u svojoj skupini. 

Platforma Football Meets Data Srbima daje samo 25 posto šanse za drugo mjesto u skupini te čak 74,9 posto šanse za treću poziciju. 

Srbija se trenutačno nalazi na trećem mjestu u skupini K sa sedam bodova, četiri manje od drugoplasirane Albanije koja ima i odigranu utakmicu više. "Orlovi" do kraja kvalifikacija igraju protiv Andore u gostima 14. listopada, Engleske 13. studenog te Latvije tri dana kasnije. S druge strane, albanci će 13. studenog igrati u gostima kod Andore, a tri dana kasnije dočekuju Englesku. Da izbore baraž kvalifikacija, Srbija mora preskočiti Albaniju na drugom mjestu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025