Evo kako su hrvatski prvoligaši čestitali Božić svojim navijačima

Hrvatski prvoligaši završili su nogometnu 2025. godinu. Trenutačno se nalaze na odmoru, a većina klubova okupit će se u prvom tjednu siječnja kako bi započela pripreme za nastavak sezone. Iako natjecateljskih utakmica više nema, na navijače nisu zaboravili pa su svi HNL klubovi na svoj način čestitali Božić.

"Drage naše dinamovke i dinamovci, dragi naši članovi! Sretno vam Kristovo rođenje i naš sveti Božić. Neka vam bude sve u dobrom, neka vam je sve u našem plavom duhu ljubavi, mira i zajedništva", objavili su iz Dinama čestitku koju je navijačima uputio Zvonimir Boban.

"Dragi navijači, članovi i svi koji Hajduk nosite u srcu, Božić je vrijeme kada se okupljamo oko onoga što nam je najvažnije obitelji, zajedništva i ljubavi. U sve to utkan je i Hajduk. Od sjevera do juga, od tribina Poljuda do svakog doma u kojem se piva i diše za Bijele.

Sretan vam i blagoslovljen Božić!", objavili su iz Hajduka.

Kratku božićnu čestitku uputila je i Rijeka.

"Drage navijačice i navijači, prijatelji i simpatizeri kluba, čestit i blagoslovljen Božić želi vam cijela obitelj HNK Rijeka."

Klub kojemu je blagdanska stanka zasigurno najviše odgovarala jest Osijek. Trenutačno se nalaze na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice i u prijelaznom roku moraju pronaći rješenja kako bi izbjegli ispadanje. U posljednje vrijeme na njihovim društvenim mrežama vlada dosta negativnosti, no božićna poruka ipak je naišla na odobravanje navijača.

"Čestit Božić te sretnu i uspješnu novu godinu želi vam NK Osijek", objavili su.

U blagdanskom izdanju pojavila se i Istra, koja je uz poruku: "Blagoslovljen Božić svim ljudima dobre volje! Želimo svima mir i radost u današnjem danu te ljubav i vrijeme s najmilijima. Sretan Božić želi vam cijela zeleno-žuta obitelj", objavila i grupnu fotografiju igrača u prigodnoj božićnoj odjeći.

"Neka vam ovi blagdani donesu zdravlje, mir, radost i brojne sretne trenutke s onima koje najviše volite. Sretan i blagoslovljen Božić želi vam plava obitelj Nogometnog kluba Slaven Belupo", objavili su "farmaceuti" na društvenim mrežama.

"Sretan i blagoslovljen Božić svim našim navijačima, članovima kluba, sportskim djelatnicima i partnerima! Neka vam blagdani donesu mir, radost i zajedništvo!", poručili su iz Gorice.

Iz novog prvoligaša nisu previše komplicirali s čestitkom.

"Sretan i blagoslovljen Božić!", objavio je Vukovar na Facebooku.

Najslabija momčad drugog kruga prvenstva, Lokomotiva, zaželjela je mir, radost i toplinu svima.

"Želimo vam sretan i blagoslovljen Božić! Neka vam blagdani donesu mir, radost i toplinu doma, a nova godina puno zdravlja, uspjeha i pobjeda, na terenu i izvan njega. Hvala vam što ste uz nas."

"Božić je vrijeme ljubavi, nade, mira i zajedništva. Neka vam ovi blagdani donesu toplinu i radost u krugu najbližih. Sretan i blagoslovljen Božić želi vam NK Varaždin", poručili su iz baroknog grada.