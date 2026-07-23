Evo kakvu je dokumentaciju USKOK zatražio od Hajduka: 'Znamo tko stoji iza ovoga'

Tragom informacije da je DORH zatražio dokumentaciju od Hajduka te da je u tijeku istraga poslovanja splitskog kluba, potražili smo potvrdu odgovornih na Poljudu. Informacija o "ulasku" istražitelja u Hajduk plasirana je prošloga tjedna, no klub se odmah oglasio putem "Hajduk Authentica" i demantirao navode o "ulasku" istražitelja.