Evo kakvu je dokumentaciju USKOK zatražio od Hajduka: 'Znamo tko stoji iza ovoga'
DORH istražuje poslovanje Hajduka na temelju prijave, a predsjednik NO-a Ljubo Pavasović-Visković kaže: 'Nema razloga za brigu, istraga neće dovesti do bilo kakvog problema za klub'
Tragom informacije da je DORH zatražio dokumentaciju od Hajduka te da je u tijeku istraga poslovanja splitskog kluba, potražili smo potvrdu odgovornih na Poljudu. Informacija o "ulasku" istražitelja u Hajduk plasirana je prošloga tjedna, no klub se odmah oglasio putem "Hajduk Authentica" i demantirao navode o "ulasku" istražitelja.