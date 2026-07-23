Obavijesti

Sport

Komentari 5
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
IZVIDI NA POLJUDU PLUS+

Evo kakvu je dokumentaciju USKOK zatražio od Hajduka: 'Znamo tko stoji iza ovoga'

Piše Tomislav Gabelić,

DORH istražuje poslovanje Hajduka na temelju prijave, a predsjednik NO-a Ljubo Pavasović-Visković kaže: 'Nema razloga za brigu, istraga neće dovesti do bilo kakvog problema za klub'

Tragom informacije da je DORH zatražio dokumentaciju od Hajduka te da je u tijeku istraga poslovanja splitskog kluba, potražili smo potvrdu odgovornih na Poljudu. Informacija o "ulasku" istražitelja u Hajduk plasirana je prošloga tjedna, no klub se odmah oglasio putem "Hajduk Authentica" i demantirao navode o "ulasku" istražitelja.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Brat igrača Dinama na probi u Maksimiru, bivši hajdukovac u trećoj ligi
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brat igrača Dinama na probi u Maksimiru, bivši hajdukovac u trećoj ligi

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali
SPLITSKI ĐIR

FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali

Supruga nekadašnjeg nogometaša Hrvatske Ivana Rakitića uživa u ljetu na hrvatskoj obali. Raquel je pokazala zavidnu liniju i atraktivan izgled zbog kojeg je smatraju jednom od najljepših javnih osoba
FOTO 'Teniska Barbie' poslije prekida uživa u Hrvatskoj! Plijeni pažnju u Dubrovniku...
POSJETILA HRVATSKU OBALU

FOTO 'Teniska Barbie' poslije prekida uživa u Hrvatskoj! Plijeni pažnju u Dubrovniku...

Taylor Fritz i influencerica Morgan Riddle prekinuli su dugogodišnju vezu prije nekoliko mjeseci. Riddle trenutačno uživa na hrvatskoj obali gdje je posjetila Dubrovnik i Zadar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026