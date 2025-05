Evo koga sve hrvatski klubovi mogu izvući u borbi za Europu

Rijeka je osvojila prvenstvo i Kup. Dvostrukom krunom pomogla je Dinamu i Varaždinu. Naime, prvo mjesto u HNL-u donijelo joj je ulazak u kvalifikacije Lige prvaka, u kojima će Riječani krenuti u drugom kolu zahvaljujući klupskom koeficijentu. Pobjedom u Kupu Dinamo su, kao drugoplasiranu momčad, pogurali u Europsku ligu. Da je Rabuzinovo sunce podigao Slaven, "modri" bi se spustili još jedan europski rang niže i igrali Konferencijsku ligu.Varaždinu pak odgovara što je Rijeka osvojila Kup jer im tako četvrto mjesto također donosi Europu, odnosno kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Tko su mogući protivnici Rijeke?

Rijeka će protivnika za 2. pretkolo saznati već 18. lipnja, nije nositelj a mogući su joj protivnici Kopenhagen (DAN), Crvena zvezda (SRB), Ferencvaros (MAĐ), Maccabi Tel Aviv (IZR), Slovan Bratislava (SVK), Qarabag (AZE), Ludogorec (BUG), Dinamo Kijev (UKR), FCSB (RUM), Lech Poznanj (POLJ), Olimpija Ljubljana (SVN) i Malmö (ŠVE).

Tko su mogući protivnici Dinama?

Kao što smo već naveli, Dinamo ima mirno ljeto. Automatski ulazi u grupnu fazu Europske lige. S kojih osam klubova će igrati u ligaškoj fazi saznat će 29. kolovoza, a prvu utakmicu odigrat će 24. rujna. Nalazi se u prvoj jakosnoj skupini, niz klubova tek treba osigurati mjesto u tom natjecanju kroz kvalifikacije, a tko bi im sve mogao prijetiti pogledajte ispod:

Tko su potencijalni protivnici Hajduka?

Hajduk, kao trećeplasirani, ide u 2. pretkolo Konferencijske lige. Protivnika će saznati 19. lipnja, ali za razliku od momčadi Radomira Đalovića, koja neće biti nositelj, “bili” će to biti. Prvu utakmicu odigrat će 24. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije.

Potencijalni protivnici: HB Torshavn (FAR), Sarajevo (BiH), Aris Limassol (CIP), St. Patrick's Athletic (IRS)*, La Fiorita (SMA)*, Sutjeska (CG)*, Hammarby (ŠVE), Hibernians (MAL), AIK (ŠVE), Radnički 1923 (SRB), Novi Pazar (SRB), Vllaznia (ALB)*, Žalgiris (LIT)*, Žilina (SVK), Polisja (UKR), Oleksandrija (UKR), Paksi (MAĐ), Gyor (MAĐ), Universitatea Cluj (RUM), Žalgiris (LIT)*, Ordabasy (KAZ)*, Floriana (MAL)*, Koper (SLO)*, Zira (AZE), Dečić (CG)*, Urartu (ARM)*, Torpedo Žodino (BJE)*, St. Joseph's (GIB)*, Dila Gori (GRU)*, Santa Coloma (AND), Černo More (BUG), Arda Kardžali (BUG), ARAZ (AZE), Turan (AZE), Ilves (FIN), Zimbru (MOL), Aktobe (KAZ), Drogheda United (IRS), Akureyri (ISL), Priština (KOS), Dungannon Swifts (SJI), Banga Gargždai (LIT), Una Strassen (LUX), SPAERI (GRU).

Tko su potencijalni protivnici Varaždina?

Kao i Hajduk, Varaždin će europsku priču započeti u 2. pretkolu. Protivnika će saznati 19. lipnja, a prvu utakmicu odigrat će 24. srpnja. Međutim, Varaždin neće biti nositelj.

Potencijalni protivnici: AZ Alkmaar (NIZ), Rapid Beč (AUS), Sparta (ČEŠ), Istanbul BB (TUR), Maccabi Haifa (IZR), Shamrock Rovers (IRS)*, Omonia Nicosia (CIP), Jagiellonia (POL), Borac Banja Luka (BiH)*, HJK Helsinki (FIN)*, Santa Clara (POR), Astana (KAZ), Flora Talinn (EST)*, Charleroi (BEL), KI Klaksvik (FAR), Vikingur (ISL)*, Riga (LAT), Maribor (SLO), AEK Atena (GRČ), Pjunik Jerevan (ARM)*, Petrocub (RUM)*, Ballkani (KOS), DAC Dunajska Streda (SVK), Rakow (POL), Rosenborg (NOR), Viking (NOR), Aris (GRČ), Ararat-Armenia (ARM), AEK Larnaca (CIP), Austria Wien (AUS), Vaduz (LIH), Dundee United (ŠKO), Hacken (ŠVE), Larne (SJI)*, Paide (EST)*, Brondby (DAN), F91 Dudelange (LUX)*, Randers (DAN), Lausanne (ŠVI), Puskas Akademia (MAĐ), Partizani Tirana (ALB)*, Universitatea Craiova (RUM), Beitar Jerusalem (IZR)

*klubovi označeni zvjezdicom kreću iz 1. pretkola