Evo koje je sve rekorde oborio čudesni Beljo. Špehar za 24sata: Dostići će on i Eduardov!
Volio bih da ga Dalić pozove, kaže nam legendarni HNL-ov as Robert Špehar, koji je dvaput u dresu Osijeka bio najbolji strijelac lige
Dion Drena Beljo (24) igra sezonu iz snova! Dinamo je u 29. kolu HNL-a pregazio Vukovar u Osijeku 4-1, a junak je bio spomenuti Beljo, koji je ponovno postigao hat-trick, već treći u zadnje četiri prvenstvene utakmice. Ove sezone odigrao je ukupno 40 utakmica uz 32 gola i šest asistencija. Što se prvenstva tiče, u 29 utakmica ima 25 golova i pet asistencija.