Portugal je kao trećeplasirani u 'skupini smrti' (F) izborio prolaz u osminu finala, a tamo im neće biti ništa lakše, u nedjelju od 21 sat u Sevilli igra protiv opasne Belgije.

Iako se većina Belgijaca već susretala s Cristianom Ronaldom, ima jedan koji igra u klubu s najboljim strijelcem svih vremena, a radi se o Daoudu Peetersu (22).

Doduše, mladi Belgijac igra za mladu momčad 'Bianconera', a iako je redovito nastupao za mlađe selekcije, još uvijek nije dočekao na debitantski nastup za A reprezentacija.

Uoči utakmice svoje Belgije i reprezentacije svojeg suigrača otkrio je zašto Cristiano i dalje igra na nevjerojatnom nivou. Na ovom je Euru najbolji strijelac s pet golova.

- Uvijek jede isto. Brokolu, piletinu i rižu. Pije litre i litre vode, nema Coca-Cole.

Iako ne igraju utakmice skupa, često treniraju i provode vrijeme u klubu...

- Cristiano želi pobijediti uvijek i svugdje. On tjera mlade igrače da rastu. Vježbe za trbuh ne radi iz taštine, već zato što svoje tijelo vidi kao instrument za rad.

Portugalac je jedan od onih nogometaša koji je opterećen vanjskim izgledom pa je i za pretpostaviti da mnogo vremena provodi ispred ogledala, no Peeters tvrdi da to nije istina.

- Ne stoji Ronaldo sve vrijeme ispred ogledala. On nema vremena za to. Kad je u klubu, uglavnom samo trenira. On stvarno živi za svoj posao. Jako je drag, ali istovremeno nogomet shvaća vrlo ozbiljno. U autobusu ne govori ni o čemu drugome. Bit će motiviran protiv Belgije - zaključio je Peeters.