Evo koji će Filip Zubčić startati u Kranjskoj Gori u veleslalomu

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u subotnjem veleslalomu za Svjetski kup na 65. izdanju "Pokala Vitranc" u Kranjskoj Gori, startat će s brojem 11 u prvoj vožnji (9.30 sati).

Za 33-godišnjeg Zagrepčanina će to biti 15. nastup u veleslalomu na podkorenskoj strmini, na kojoj je deset puta osvajao bodove, a najbolji plasman ostvario je 2021. kad je osvojio šesto mjesto.

U Top 10 je bio još samo jednom, na drugom od dva veleslaloma održana u ožujku 2023., kad je završio na devetom mjestu. Prije godinu dana je osvojio 12. mjesto, što je njegov treći najbolji veleslalomski rezultat u Kranjskoj Gori.

Unatoč visokim temperaturama, organizatori su uspjeli očuvati stazu.

- Uvjeti su dosta dobri. Staza izgleda odlično, no dosta je toplo, tako da se nadam da će staza izdržati, da se neće previše razmekšati - izjavio je Zubčić uoči nastupa na subotnjoj utrci u kojoj će biti jedini hrvatski predstavnik.

Veleslalom i nedjeljni slalom u Kranjskoj Gori su posljednje tehničke utrke prije finala Svjetskog kupa koje će biti održano u norveškom Lillehammeru, gdje će pravo nastupa imati 25 najbolje rangiranih skijaša u svakoj pojedinoj disciplini. Uoči subotnjeg nastupa Filip Zubčić je na 20. mjestu redoslijeda za Mali veleslalomski globus pa njegov plasman na finale ne bi trebao biti upitan.

U slalomu je na 32. mjestu s 54 boda, a 25. mjesto drži Samuel Kolega s 81 bodom pa će nedjeljna utrka, na kojoj će im se pridružiti Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić, biti vrlo važna za obojicu.

- Nadam se dobrim plasmanima u subotu i nedjelju - poručio je Filip Zubčić.

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U slalomima je na podkorenskoj strmini manje nastupao i shodno tome bio i manje uspješan. U pet nastupa je bodove osvojio triput, a najbolji je bio 2021., kad je završio na 12. mjestu.

Samuel Kolega još nije uspio doći do bodova na stazi Podkoren 3, a najbliži je bio prije godinu dana, kad je bio 11. u prvoj vožnji, ali nije završio drugu.

Istok Rodeš je triput osvojio bodove u Kranjskoj Gori, a najbolji je bio prošle sezone, kad je završio na 11. mjestu.

Organizatori Pokala Vitranc nadaju se da će nagoviješteno lijepo vrijeme u oba dana privući šest do sedam tisuća gledatelja, a među njima će zasigurno biti i velik broj hrvatskih navijača, koji su tijekom godina imali razloga za veselje u ovom slovenskom skijalištu. Naime, ovdje je Ivica Kostelić ostvario dvije slalomske pobjede (2003. i 2013.), a još je dvaput bio i na pobjedničkom postolju: 2008. je osvojio drugo mjesto, a 2001. je bio treći.

I u subotu i u nedjelju je start prve vožnje predviđen za 9.30 sati, a početak druge bi trebao biti u 12.30 sati.