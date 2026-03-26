Evo tko su dobitnici nagrada za gol, obranu, igrača i trenera mjeseca u hrvatskom prvenstvu

Prošlog vikenda završilo je 27. kolo HNL-a, ali to je to što se tiče hrvatskog prvenstva za ožujak. Slijedi reprezentativna stanka, a igrači, treneri i golmani dobili su svoje nagrade za ovaj mjesec.

Najboljim igračem proglašen je Dion Drena Beljo iz Dinama, koji je u ožujku zabio čak osam golova i dodao tri asistencije u svega četiri odigrane utakmice! Zabio je Dinamov napadač dva uzastopna hat-tricka (protiv Slavena i Lokomotive) te potvrdio sjajnu formu.

Iza njega smjestio se Bruno Bogojević iz Gorice, treći je Marko Malenica (Osijek), Luka Stojković (Dinamo) je četvrti, a peti je Aleksa Latković (Varaždin).

Mario Kovačević dobio je nagradu za najboljeg trenera u ožujku, a Dinamo je pobijedio sve četiri prvenstvene utakmice u ovom mjesecu. Drugi je završio Tomislav Radović iz Osijeka, a treći Mario Carević iz Gorice.

Najbolji gol mjeseca potpisuje Bogojević, a iza njega su Alen Grgić, Marcel Heister, Nail Omerović i Aleksa Latković.

Najbolju obranu mjeseca opet je ostvario Marko Malenica (Osijek), a nakon njega su na listi Oliver Zelenika, Josip Posavec, Franko Kolić i Martin Zlomislić.

Hrvatsko prvenstvo u pogon se vraća 3. travnja kada se sastaju Varaždin i Gorica. Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 63 boda, dok Hajduk ima 10 bodova manje na drugom mjestu.