Obavijesti

Sport

Komentari 0
Evo tko su dobitnici nagrada za gol, obranu, igrača i trenera mjeseca u hrvatskom prvenstvu

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prošlog vikenda završilo je 27. kolo HNL-a, ali to je to što se tiče hrvatskog prvenstva za ožujak. Slijedi reprezentativna stanka, a igrači, treneri i golmani dobili su svoje nagrade za ovaj mjesec. 

Najboljim igračem proglašen je Dion Drena Beljo iz Dinama, koji je u ožujku zabio čak osam golova i dodao tri asistencije u svega četiri odigrane utakmice! Zabio je Dinamov napadač dva uzastopna hat-tricka (protiv Slavena i Lokomotive) te potvrdio sjajnu formu. 

Iza njega smjestio se Bruno Bogojević iz Gorice, treći je Marko Malenica (Osijek), Luka Stojković (Dinamo) je četvrti, a peti je Aleksa Latković (Varaždin). 

Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mario Kovačević dobio je nagradu za najboljeg trenera u ožujku, a Dinamo je pobijedio sve četiri prvenstvene utakmice u ovom mjesecu. Drugi je završio Tomislav Radović iz Osijeka, a treći Mario Carević iz Gorice. 

Najbolji gol mjeseca potpisuje Bogojević, a iza njega su Alen Grgić, Marcel Heister, Nail Omerović i Aleksa Latković. 

Najbolju obranu mjeseca opet je ostvario Marko Malenica (Osijek), a nakon njega su na listi Oliver Zelenika, Josip Posavec, Franko Kolić i Martin Zlomislić. 

Hrvatsko prvenstvo u pogon se vraća 3. travnja kada se sastaju Varaždin i Gorica. Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 63 boda, dok Hajduk ima 10 bodova manje na drugom mjestu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026