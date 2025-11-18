Svjetsko prvenstvo je za sedam mjeseci, a Dalić ima definiranu većinu popisa. Opasno ‘vise’ Baturina, Majer, Luka Sučić... Mjestu u avionu nadaju se i neki koji nisu igrali u ovim kvalifikacijama, a rasturaju u klubu
Evo koji su igrači sigurno na Dalićevu popisu za SP! Fruku je 'škakljivo', trojica opasno 'vise'
Svi imaju prigodu i bit će još mnogo borbe za 26 igrača koji idu na SP. Kostur postoji i zna se. To su senatori oko kojih se slaže priča. Na mlađima je da se bore. Žao mi je što Luka Sučić, Majer i Baturina nisu tu. Imat ćemo razgovore s njima idući tjedan i reći im što očekujemo. Riječi su to Zlatka Dalića nakon što je hrvatska reprezentacija promarširala kroz kvalifikacije za SP.
