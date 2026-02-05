Obavijesti

Evo koju je kaznu dobio navijač zbog bacanja banane prema Viniciusu Junioru u Albaceteu

Piše Petar Božičević,
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Vinicius se suočava s velikim kritikama ove sezone zbog predstava na terenu, ali i sumnje da je kumovao otkazu Xabija Alonsa u Realu. Krilni igrač "kraljeva" odigrao je 33 utakmice i zabio osam golova, uz 11 asistencija

Real Madrid se osramotio ispadanjem u Kupu od Albacetea u gostima (3-2) u osmini finala natjecanja, a Vinicius Junior odigrao je lošu utakmicu. Međutim, s tribina je jedan navijač bacio bananu na Brazilca, a sada je doznao i kaznu za rasističko ponašanje. 

Državno povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu ocijenilo je ispad kao težak prekršaj i iznijelo predloženu kaznu od 5000 eura i jednogodišnju zabranu pristupa sportskim borilištima. 

Copa del Rey - Round of 16 - Albacete v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Incident se dogodio na utakmici odigranoj 14. siječnja u Albaceteu, a rasističko ponašanje navijača snimile su nadzorne kamere. Dogodilo se to pri proslavi posljednjeg gola domaće momčadi. 

Vinicius se suočava s velikim kritikama ove sezone zbog predstava na terenu, ali i sumnje da je kumovao otkazu Xabija Alonsa u Realu. Krilni igrač "kraljeva" odigrao je 33 utakmice i zabio osam golova, uz 11 asistencija.  

