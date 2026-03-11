Obavijesti

Evo koliki bi mogli biti troškovi sanacije derutne splitske Arene i kada će primiti prve sportaše

Split: Započelo čišćenje Spaladium Arene | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šok u Splitu: Spaladium Arena pliva u vodi! Gradonačelnik Šuta kreće u sanaciju, a troškovi mogu doseći i 10 milijuna eura. Hoće li sve biti spremno za iduću godinu?

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta organizirao je u srijedu obilazak Spaladium Arene i označio početak čišćenja i sanacijskih radova na objektu čijih 4000 četvornih metra je poplavljeno, a nakon ispumpavanja vode sudski vještak će procijeniti štetu. Novinari su pri obilasku unutarnjih prostora Arene vidjeli poplavljeni prostor i sportske dvorane.

Mjestimično oronuli dijelovi zida leže po njezinim hodnicima, na više mjesta su lokve vode nastale zbog puknuća odvodne cijevi, u objektu nema ni struje pa cjelokupan prizor izgleda sablasno. Osim vatrogasaca koji ispumpavaju vodu, na čišćenju prostora Arene angažirano je dvadesetak radnika splitske Čistoće sa sedam vozila za čišćenje.

Šuta je rekao da će troškove sanacije snositi Grad Split i Vlada napomenuvši kako bi, po dosadašnjim procjenama, oni mogli iznositi između pet i deset milijuna eura, no konačan iznos znat će se nakon što sudski vještak procijeni štetu. Podsjetio je kako je prije dva dana potpisao primopredajni ugovor s Natalijom Mladineo, stečajnom upraviteljicom tvrtke Sportski grad TPN, koja upravlja Spaladium Arenom, a očekuje da se za desetak dana Arena uknjiži u zemljišne knjige kao vlasništvo Grada Splita.

Šuta procjenjuje da bi početkom iduće godine Arena mogla biti u funkciji za sportska događanja i druge manifestacije. Spaladium Arena je izgrađena za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine po modelu javno-privatnog partnerstva. Uz dvoranu je trebao biti izgrađen i poslovni toranj, ali to nikad nije realizirano. Stečajni postupak nad Spaladium Arenom otvoren je 2014. godine, a 12 godina kasnije na pomolu je rješenje za taj problem.

