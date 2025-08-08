Za razliku od priopćenja iz prošle sezone, ono je ovaj put objavljeno poprilično šturog i kratkog sadržaja. Hajduk mora platiti ukupno 4600 eura zbog korištenja pirotehnike te rasizma i diskriminacije navijača
PRVA 'ČESTITKA' U SEZONI
Evo koliko Hajduk mora platiti zbog sramotnih povika Torcide
Čitanje članka: < 1 min
Iza nas je prvo kolo HNL-a u kojem su svi favoriti slavili, a nešto kasnije na ono što nas je navikao, disciplinski sudac Alan Klakočer objavio je kazne. Nova sezona, ali sve po starome, najviše opet mora platiti Hajduk.
Pokretanje videa...
Za razliku od prethodnih priopćenja, ono je ovaj put objavljeno poprilično šturog i kratkog sadržaja. Hajduk mora platiti ukupno 4600 eura zbog korištenja pirotehnike te rasizma i diskriminacije navijača, a to se odnosi na uzvike 'Ajmo, ustaše', 'Za dom spremni' te skandiranje 'Je*em te Dinamo'.
Hajduk - Istra 1961
Hajduk
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.600 eura
- Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 3.000 eura. Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.600 eura.
Osijek - Dinamo
Osijek
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.000 eura
Dinamo
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 2.500 eura
Rijeka - Slaven Belupo
Rijeka
- Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.000 eura
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku