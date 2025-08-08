Obavijesti

Sport

Komentari 4
PRVA 'ČESTITKA' U SEZONI

Evo koliko Hajduk mora platiti zbog sramotnih povika Torcide

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Za razliku od priopćenja iz prošle sezone, ono je ovaj put objavljeno poprilično šturog i kratkog sadržaja. Hajduk mora platiti ukupno 4600 eura zbog korištenja pirotehnike te rasizma i diskriminacije navijača

Iza nas je prvo kolo HNL-a u kojem su svi favoriti slavili, a nešto kasnije na ono što nas je navikao, disciplinski sudac Alan Klakočer objavio je kazne. Nova sezona, ali sve po starome, najviše opet mora platiti Hajduk.

Za razliku od prethodnih priopćenja, ono je ovaj put objavljeno poprilično šturog i kratkog sadržaja. Hajduk mora platiti ukupno 4600 eura zbog korištenja pirotehnike te rasizma i diskriminacije navijača, a to se odnosi na uzvike 'Ajmo, ustaše', 'Za dom spremni' te skandiranje 'Je*em te Dinamo'. 

Hajduk - Istra 1961 

Hajduk 

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.600 eura
  • Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 3.000 eura. Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.600 eura.
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osijek - Dinamo 

Osijek

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.000 eura

Dinamo

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 2.500 eura

Rijeka - Slaven Belupo 

Rijeka

  • Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.000 eura

Komentari 4
