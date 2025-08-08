Evo koliko Hajduk mora platiti zbog sramotnih povika Torcide

Iza nas je prvo kolo HNL-a u kojem su svi favoriti slavili, a nešto kasnije na ono što nas je navikao, disciplinski sudac Alan Klakočer objavio je kazne. Nova sezona, ali sve po starome, najviše opet mora platiti Hajduk.

Pokretanje videa... 00:54 Slavlje Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Za razliku od prethodnih priopćenja, ono je ovaj put objavljeno poprilično šturog i kratkog sadržaja. Hajduk mora platiti ukupno 4600 eura zbog korištenja pirotehnike te rasizma i diskriminacije navijača, a to se odnosi na uzvike 'Ajmo, ustaše', 'Za dom spremni' te skandiranje 'Je*em te Dinamo'.

Hajduk - Istra 1961

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.600 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 3.000 eura. Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.600 eura.

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osijek - Dinamo

Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 2.500 eura

Rijeka - Slaven Belupo

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika. Kazna: 1.000 eura