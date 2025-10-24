Obavijesti

NIJE LOŠE

Evo koliko je Dinamo zaradio novca remijem protiv Malmöa

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Zanimljivo, Dinamo je iznadprosječan po zaradi od samog ulaska u Europsku ligu s 11,8 milijuna eura prihoda. Najviše je ulaskom zaradio Fenerbahče (16,9 milijuna), a najmanje Genk (5,6 milijuna eura)

Dinamo je u 96. minuti osigurao vrijedan bod u Malmöu (1-1) i nastavio niz neporaženosti u Europskoj ligi. "Modri" su četvrta momčad natjecanja sa sedam bodova, a novim pozitivnim rezultatima osigurali su si i financijsku injekciju.

Naime, remi u Europskoj ligi donosi 150.000 eura zarade. Dinamo je samim ulaskom već zaradio 11,8 milijuna eura, a s dvije pobjede još 900.000 (svaka pobjeda nosi 450.000 eura zarade). Sveukupno, hrvatski viceprvak je od Europe ove sezone zaradio skoro 13 milijuna eura! 

Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Zanimljivo, Dinamo je iznadprosječan po zaradi od samog ulaska u Europsku ligu s 11,8 milijuna eura prihoda. Najviše je ulaskom zaradio Fenerbahče (16,9 milijuna), a najmanje Genk (5,6 milijuna eura). Prosječna početna zarada iznosi 10,8 milijuna eura. 

U idućem kolu Europske lige Dinamo dočekuje Celtu Vigo 6. studenog na Maksimiru. 

