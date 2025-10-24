Zanimljivo, Dinamo je iznadprosječan po zaradi od samog ulaska u Europsku ligu s 11,8 milijuna eura prihoda. Najviše je ulaskom zaradio Fenerbahče (16,9 milijuna), a najmanje Genk (5,6 milijuna eura)
Evo koliko je Dinamo zaradio novca remijem protiv Malmöa
Dinamo je u 96. minuti osigurao vrijedan bod u Malmöu (1-1) i nastavio niz neporaženosti u Europskoj ligi. "Modri" su četvrta momčad natjecanja sa sedam bodova, a novim pozitivnim rezultatima osigurali su si i financijsku injekciju.
Naime, remi u Europskoj ligi donosi 150.000 eura zarade. Dinamo je samim ulaskom već zaradio 11,8 milijuna eura, a s dvije pobjede još 900.000 (svaka pobjeda nosi 450.000 eura zarade). Sveukupno, hrvatski viceprvak je od Europe ove sezone zaradio skoro 13 milijuna eura!
Zanimljivo, Dinamo je iznadprosječan po zaradi od samog ulaska u Europsku ligu s 11,8 milijuna eura prihoda. Najviše je ulaskom zaradio Fenerbahče (16,9 milijuna), a najmanje Genk (5,6 milijuna eura). Prosječna početna zarada iznosi 10,8 milijuna eura.
U idućem kolu Europske lige Dinamo dočekuje Celtu Vigo 6. studenog na Maksimiru.
