LIJEPA SVOTA

Evo koliko je Dinamo zaradio plasmanom u Europsku ligu

Piše Petar Božičević,
3
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Pobjeda u ligaškoj fazi natjecanja donosi 630.000 eura, remi 210.000. Prve utakmice igraju se 24. i 25. rujna, a ligaška faza završava 29. siječnja 2026.

Dinamo će ove sezone igrati Europsku ligu u koju se direktno plasirao kao viceprvak Hrvatske. Iako financijski nije na razini Lige prvaka, "modri" su od drugog europskog natjecanja lijepo zaradili već sad. 

Naime, Dinamo je od samog plasmana u natjecanje zaradio gotovo 12 milijuna eura. Po tome se nalazi na 15. mjestu ljestvice klubova s najvećom zaradom u EL. Važno je napomenuti da "plavi" nisu igrali kvalifikacije koje također donose dio prihoda. 

Podsjetimo, Dinamo će u ligaškoj fazi natjecanja doma igrati protiv Fenerbahčea, FCSB-a, Real Betisa i Celte Vigo, a u goste idu Lilleu, Midtjyllandu, Malmöu i Maccabiju iz Tel Aviva, ali ta će se utakmica odigrati u Bačkoj Topoli. 

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Najviše je zasad zaradio Fenerbahče, gotovo 17 milijuna eura, a slijede ga Rangers i Roma. Najmanje je dobio Genk, 5,6 milijuna eura. 

Pobjeda u ligaškoj fazi natjecanja donosi 630.000 eura, remi 210.000. Prve utakmice igraju se 24. i 25. rujna, a ligaška faza završava 29. siječnja 2026. 

