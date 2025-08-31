Pobjeda u ligaškoj fazi natjecanja donosi 630.000 eura, remi 210.000. Prve utakmice igraju se 24. i 25. rujna, a ligaška faza završava 29. siječnja 2026.
Evo koliko je Dinamo zaradio plasmanom u Europsku ligu
Dinamo će ove sezone igrati Europsku ligu u koju se direktno plasirao kao viceprvak Hrvatske. Iako financijski nije na razini Lige prvaka, "modri" su od drugog europskog natjecanja lijepo zaradili već sad.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Naime, Dinamo je od samog plasmana u natjecanje zaradio gotovo 12 milijuna eura. Po tome se nalazi na 15. mjestu ljestvice klubova s najvećom zaradom u EL. Važno je napomenuti da "plavi" nisu igrali kvalifikacije koje također donose dio prihoda.
Podsjetimo, Dinamo će u ligaškoj fazi natjecanja doma igrati protiv Fenerbahčea, FCSB-a, Real Betisa i Celte Vigo, a u goste idu Lilleu, Midtjyllandu, Malmöu i Maccabiju iz Tel Aviva, ali ta će se utakmica odigrati u Bačkoj Topoli.
Najviše je zasad zaradio Fenerbahče, gotovo 17 milijuna eura, a slijede ga Rangers i Roma. Najmanje je dobio Genk, 5,6 milijuna eura.
Pobjeda u ligaškoj fazi natjecanja donosi 630.000 eura, remi 210.000. Prve utakmice igraju se 24. i 25. rujna, a ligaška faza završava 29. siječnja 2026.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+