Evo koliko je Napoli zaradio osvajanjem Superkupa Italije

Napoli je osvajanjem talijanskoga Superkupa zaradio 9,5 milijuna eura, dok će Bologni, koja je poražena u finalu u Rijadu, pripasti 6,7 milijuna eura, objavili su talijanski mediji.

Također, Napoli će zaraditi još milijun i pol eura od prijateljske utakmice koju bi trebao odigrati s osvajačem superkupa Saudijske Arabije. Napoli je u ponedjeljak u finalu završnog turnira Superkupa svladao Bolognu s 2-0 pogocima Davida Neresa u 39. i 57. minuti. To je bio drugi trofej za Napoli u ovoj kalendarskoj godine, nakon što je u svibnju osigurao naslov prvaka Italije.

Poraženi polufinalisti Superkupa, AC Milan i Inter, dobit će po 2,4 milijuna eura, dok će preostalih 16 klubova Serie A podijeliti dva milijuna eura.

Ukupni nagradni fond talijanskoga Superkupa za ovu godinu iznosio je 23 milijuna eura.