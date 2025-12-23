Obavijesti

Sport

Komentari 0
FINA SVOTA

Evo koliko je Napoli zaradio osvajanjem Superkupa Italije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Evo koliko je Napoli zaradio osvajanjem Superkupa Italije
2
Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Poraženi polufinalisti Superkupa, AC Milan i Inter, dobit će po 2,4 milijuna eura, dok će preostalih 16 klubova Serie A podijeliti dva milijuna eura

Napoli je osvajanjem talijanskoga Superkupa zaradio 9,5 milijuna eura, dok će Bologni, koja je poražena u finalu u Rijadu, pripasti 6,7 milijuna eura, objavili su talijanski mediji.   

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Navijači Napolija skandiraju Maradoni 01:03
Navijači Napolija skandiraju Maradoni | Video: 24sata Video

Također, Napoli će zaraditi još milijun i pol eura od prijateljske utakmice koju bi trebao odigrati s osvajačem superkupa Saudijske Arabije. Napoli je u ponedjeljak u finalu završnog turnira Superkupa svladao Bolognu s 2-0 pogocima Davida Neresa u 39. i 57. minuti. To je bio drugi trofej za Napoli u ovoj kalendarskoj godine, nakon što je u svibnju osigurao naslov prvaka Italije.

Poraženi polufinalisti Superkupa, AC Milan i Inter, dobit će po 2,4 milijuna eura, dok će preostalih 16 klubova Serie A podijeliti dva milijuna eura. 

Ukupni nagradni fond talijanskoga Superkupa za ovu godinu iznosio je 23 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura
POGLEDAJTE GALERIJU

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
FOTO Fruk primio nagradu, ali svu pozornost opet je 'ukrala' Valentina. Zablistala u haljini
SVI SU GLEDALI U NJU

FOTO Fruk primio nagradu, ali svu pozornost opet je 'ukrala' Valentina. Zablistala u haljini

Kapetani HNL-a su izabrali, Toni Fruk je najbolji igrač hrvatske lige u izboru tportala. Nagradu je primio u Rijeci, a ceremoniju je vodila Valentina Miletić koja je zablistala u crnoj haljini s prorezom
Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju
FOTO: MINA I ANĐELA

Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju

Mina Jeremić i Anđela Kustudić mamile su uzdahe na eventima domaće MMA organizacije. Djevojke iz Beograda i Budve na scenu će uskoro i u Münchenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025