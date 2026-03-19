Evo koliko je Rijeka zaradila od europskih natjecanja u sezoni

Nogometaši Rijeke završili su svoju europsku sezonu. Hrvatski prvak odigrao je odličnu utakmicu u Strasbourgu, ali se remijem (1-1) oprostio od Europe u osmini finala Konferencijske lige. Momčad s Kvarnera odigrala je sjajnu europsku kampanju i zaradila lijep novac.

Najveći dio iznosa Rijeka je zaradila samim ulaskom u Konferencijsku ligu, čak 4,075 milijuna eura. Rezultatima u skupini Rijeka je zaradila 800.000 eura, a plasmanom između 9. i 24. još 1,3 milijuna eura. Prolazak Omonije u šesnaestini finala Konferencijske lige nagrađen je s 800.000 eura, a Rijeka je gotovo milijun eura zaradila od nastupa u kvalifikacijama za Ligu prvaka i Europsku ligu.

Dakle, ukupno je Rijeka zaradila 6,8 milijuna eura, ali to se odnosi samo na novac od Uefe. Da je prošla u četvrtfinale, uprihodila bi dodatnih 1,3 milijuna. Kad zbrojimo još prihode od ulaznica, merchandisea i ostalog, zarada je i veća.

Zanimljivo, Rijeci je ovo bila već 16. utakmica u Europi ove sezone, a cijela priča počela je 22. srpnja utakmicom protiv Ludogoreca u drugom pretkolu Lige prvaka.