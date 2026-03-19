Obavijesti

Sport

Komentari 0
FINA SVOTA

Evo koliko je Rijeka zaradila od europskih natjecanja u sezoni

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Evo koliko je Rijeka zaradila od europskih natjecanja u sezoni
4
Rijeka: Gosti u loži tijekom susreta Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa

Zanimljivo, Rijeci je ovo bila već 16. utakmica u Europi ove sezone, a cijela priča počela je 22. srpnja utakmicom protiv Ludogoreca u drugom pretkolu Lige prvaka

Admiral

Nogometaši Rijeke završili su svoju europsku sezonu. Hrvatski prvak odigrao je odličnu utakmicu u Strasbourgu, ali se remijem (1-1) oprostio od Europe u osmini finala Konferencijske lige. Momčad s Kvarnera odigrala je sjajnu europsku kampanju i zaradila lijep novac.

UEFA Conference League - Round of 16 - Second Leg - RC Strasbourg v Rijeka
Foto: Christian Hartmann

Najveći dio iznosa Rijeka je zaradila samim ulaskom u Konferencijsku ligu, čak 4,075 milijuna eura. Rezultatima u skupini Rijeka je zaradila 800.000 eura, a plasmanom između 9. i 24. još 1,3 milijuna eura. Prolazak Omonije u šesnaestini finala Konferencijske lige nagrađen je s 800.000 eura, a Rijeka je gotovo milijun eura zaradila od nastupa u kvalifikacijama za Ligu prvaka i Europsku ligu. 

Dakle, ukupno je Rijeka zaradila 6,8 milijuna eura, ali to se odnosi samo na novac od Uefe. Da je prošla u četvrtfinale, uprihodila bi dodatnih 1,3 milijuna. Kad zbrojimo još prihode od ulaznica, merchandisea i ostalog, zarada je i veća.

UEFA Conference League - Round of 16 - Second Leg - RC Strasbourg v Rijeka
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Zanimljivo, Rijeci je ovo bila već 16. utakmica u Europi ove sezone, a cijela priča počela je 22. srpnja utakmicom protiv Ludogoreca u drugom pretkolu Lige prvaka. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj

Šteta! Fruk je doveo Rijeku u vodstvo u 21. minuti, a imali su gosti još nekoliko dobrih situacija za povesti 0-2. Ipak, gol Barca u 71. minuti presudio je ovaj dvoboj. U četvrtfinalu Strasbourg ide na Mainz
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
FOTO: LJUBAVNA PRIČA

Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk prošle je sezone osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026