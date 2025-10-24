Evo koliko je Rijeka zaradila od pobjede nad Spartom i kakve su im šanse za ulaz u nokaut fazu

Rijeka je u drugom kolu Konferencijske lige pobijedila Spartu iz Praga 1-0 i tako stigla do prva tri boda u Konferencijskoj ligi. Gol Daniela Adua Adjeija u 74. minuti donio joj je pobjedu. U najmanju ruku neobičnim uvjetima, u kojima su jedno poluvrijeme odigrali u četvrtak, a drugo u petak, Riječani će za ovu pobjedu dobiti i lijepu svotu.

Naime, Uefa svaku pobjedu u Konferencijskoj ligi nagrađuje s 400.000 eura. No to je tek djelić onoga što je momčad s Kvarnera zaradila tijekom dosadašnjeg europskog puta. Uefa im je za plasman u natjecanje dodijelila 3.170.000 eura, a prije toga zaradili su i u pretkolima za Ligu prvaka i Europsku ligu. Ukupna zarada kluba od Europe ove sezone tako je premašila šest milijuna eura.

Rijeka je nakon osvajanja tri boda zauzela 19. mjesto u skupnoj fazi Konferencijske lige, što zasad znači poziciju koja vodi u doigravanje za osminu finala. Platforma Football Meets Data objavila je da je hrvatski prvak najveći dobitnik drugog kola, a procjene njihova plasmana među 24 najbolja kluba porasle su za čak 28 posto, više nego kod ijednog drugog sudionika.

Najbliže tom napretku nalazi se Legia iz Varšave s porastom izgleda od skoro 20 posto, a potom slijede Shkendija, Lincoln i Noah. Dinamo iz Kijeva ispao je najveći gubitnik jer su mu šanse za nokaut-fazu pale za gotovo 19 posto. U natjecanju osam najboljih momčadi nakon ligaškog dijela ide izravno u osminu finala, dok klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta moraju u dodatno doigravanje.