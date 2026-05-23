Evo koliko je zaradila Marčinko nakon osvojenog WTA turnira

Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko ostvarila je uspjeh karijere osvojivši svoj prvi WTA naslov na turniru serije 250 u marokanskom Rabatu. U finalu joj je Ukrajinka Anhelina Kalinina predala meč pri rezultatu 6-2, 3-0. Ovaj trijumf donio je 20-godišnjoj Zagrepčanki ne samo prestižni trofej, već i značajnu novčanu nagradu te velik skok na WTA ljestvici kojim je postala našom najboljom igračicom.

Marčinko je u Rabatu, na jedinom WTA turniru koji se održava na afričkom kontinentu, pokazala iznimnu formu tijekom cijelog tjedna. Kao šesta nositeljica, na putu do finala svladala je iskusnu Veru Zvonarevu, zatim Yelyzavetu Kotliar, a u četvrtfinalu je bila bolja od druge nositeljice, Španjolke Jéssice Bouzas Maneiro. Prolaz u svoje prvo WTA finale osigurala je pobjedom protiv Švicarke Jil Teichmann 7-6, 6-3. Nakon što joj je Kalinina predala meč, došla je do najvećeg uspjeha karijere.

Marčinko je titulom u Rabatu zaradila je 32 tisuće eura. Trijumfom u Rabatu je stigla nadomak ulaska među 50 najboljih tenisačica svijeta, a od ponedjeljka će biti najbolje rangirana hrvatska igračica.

(*uz korištenje AI-ja)