OPET U PREMIER LIGI

Evo koliko je zaradio Hull City nakon povijesnog plasmana

Piše Issa Kralj,
Za ovaj povijesni uspjeh i ulazak u najelitniji rang nogometa 'tigrovi' će dobiti rekordnih 215 milijuna funti, odnosno približno 250 milijuna eura

Povijesni uspjeh ostvario je Sergej Jakirović s njegovim Hull Cityjem i plasirao se u Premier ligu. U finalu doigravanja 'tigrovi' su u napetoj završnici na Wembleyju slavili nad Middlesbroughom 1-0, a junak utakmice bio je Oliver McBurnie koji je zabio u 95. minuti utakmice. 

Osim hrvatskog trenera, u finalu je nastupio i hrvatski golman Ivor Pandur koji se našao na popisu Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo. Za ovaj povijesni uspjeh i ulazak u najelitniji rang nogometa 'tigrovi' će dobiti rekordnih 215 milijuna funti, odnosno približno 250 milijuna eura, piše engleski The Sun

Hull City je posljednji put u Premier ligi nastupio prije skoro deset godina, točnije, 2017. Utakmicu na Wembleyju pratilo je čak 85 000 gledatelja. 

