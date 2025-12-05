Obavijesti

SUPARNICI NA SP-U

SUPARNICI NA SP-U

Evo koliko se puta u povijesti Hrvatska susrela s Engleskom, Panamom i Ganom...

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Evo koliko se puta u povijesti Hrvatska susrela s Engleskom, Panamom i Ganom...
BEST OF: najbolje fotografije Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Do sada je Panama samo jednom nastupala na SP-u, 2018. u Rusiji upisavši sva tri poraza. Izgubili su od Engleske (1-6), Belgija (0-3) i Tunisa (1-2)

Hrvatska nogometna reprezentacija je 11 puta igrala protiv Engleske, dok protiv Paname i Gane do sada nije odmjerila snage.

Stadioni SP-a 2026. 11:59
Stadioni SP-a 2026. | Video: 24sata/REUTERS

U jedanaest dosadašnjih susreta, Engleska je slavila šest puta, Hrvatska tri puta, a dva susreta su završila bez pobjednika. Posljednji put smo igrali u skupini EURO 2020. kada je "Gordi Albion" slavio sa 1-0.

Premda je engleska reprezentacija ukupno gledano uspješnija, povijest ogleda Vatrenih i Gordog Albiona pamtimo po našem slavlju u polufinalu World Cupa u Rusiji sa 2-1 nakon produžetaka, te velikom trijumfu na Wembleyju sa 3-2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj.

Moskva: Perišić izjednačio na 1:1 protiv Engleske u polufinalu SP-a
Moskva: Perišić izjednačio na 1:1 protiv Engleske u polufinalu SP-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Englezi, koje vodi Nijemac Thomac Thuchel, su projurili kroz kvalifikacije. U osam susreta upisali su osam pobjeda s razlikom pogodaka 22-0.

Engleska vrsta nije primila gol u 720 minuta. Englezi su time postali prva europska nacija koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo bez primljenog gola u skupini s najmanje šest utakmica. Engleska je također, postala tek peta europska momčad koja se kvalificirala za SP sa 100%-tnim učinkom.

Gana je imala dominantan niz u afričkim kvalifikacijama, pobijedivši u osam i izgubivši samo jednu od deset utakmica te zauzevši prvo mjesto u Skupini I. Jedini poraz upisali su od Komor (0-1), remiziravši na gostovanju kod Čada.

Do sada je četiri puta nastupila na svjetskim prvenstvima, a najbolji plasman je ostvarila 2010. doguravši do četvrtfinala. Ispala je od Urugvaja nakon izvođenja jedanaesteraca, nakon što je Asamoah Gyan promašio jedanaesterac za pobjedu u posljednjim trenucima produžetaka.

ARHIVA - 2021. Mario Mandžukić objavio kraj karijere
ARHIVA - 2021. Mario Mandžukić objavio kraj karijere | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Panama je u prvoj rundi CONCACAF kvalifikacija svojila prvo mjesto u skupini D sa četiri pobjede, a potom je u završnoj rundi bila prva u skupini A ispred Surinama, Gvatemale i Salvadora.

U šest susreta upisala je tri pobjede i ti remija. Momčad od 2020. vodi danski stručnjak Thomas Christiansen (52).

Do sada je Panama samo jednom nastupala na SP-u, 2018. u Rusiji upisavši sva tri poraza. Izgubili su od Engleske (1-6), Belgija (0-3) i Tunisa (1-2).

