LIJEPE CIFRE

Evo koliko su zaradili klubovi koji su prošli u polufinale LP

Piše Issa Kralj,
Foto: Gonzalo Fuentes

Bayern, Arsenal, PSG i Atletico love finale Lige prvaka! Bayern na vrhu zarade s 127,3 milijuna eura, dok je Liverpool iznenađujuće zaradio više od Atletica

Nakon sinoćnjih četvrtfinalnih susreta Lige prvaka poznati su svi polufinalisti. U borbu za naslov prvaka Europe idu Bayern München, Atletico Madrid, Arsenal i PSG. Prve utakmice polufinala na rasporedu su 28. i 29. travnja, dok se uzvrati igraju tjedan dana kasnije.

 No, osim borbe za prestižni trofej, odvija se i ona za goleme financijske nagrade. Platforma za nogometnu statistiku "Football Meets Data" objavila je detaljnu analizu Uefinih premija, otkrivajući koliko su četiri preostala kluba već zaradila ove sezone.

Prema njihovoj objavi, na vrhu liste zarada nalazi se njemački velikan Bayern München, koji je u svoju blagajnu spremio impresivnih 127,3 milijuna eura. Odmah iza Bavaraca smjestio se engleski Arsenal sa 124,7 milijuna eura, dok Paris Saint-Germain slijedi sa 120,9 milijuna. Od četiri polufinalista, najmanje je zaradio Atlético Madrid, no i dalje se radi o fantastičnom iznosu od 104,2 milijuna eura. Samo za ulazak u polufinale, svaki od ovih klubova nagrađen je s dodatnih 15 milijuna eura, što je na priloženom grafikonu istaknuto kao novi dodatak na njihovu dosadašnju zaradu.ž

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Paris St Germain
Foto: Lee Smith

Iznenađenje je izazvala i činjenica da je Liverpool, koji je eliminiran u četvrtfinalu, zaradio više novca od polufinalista Atlético Madrida. Objašnjenje je i ovdje ležalo u koeficijentima i TV pravima, što je samo potvrdilo tezu navijača da povijesni uspjesi i tržišna snaga imaju veću težinu od samog sportskog rezultata u tekućoj sezoni. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
Fatalna pravnica na Rujevici je mamila poglede. Gdje je sad?
Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život

