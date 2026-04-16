Evo koliko su zaradili klubovi koji su prošli u polufinale LP

Nakon sinoćnjih četvrtfinalnih susreta Lige prvaka poznati su svi polufinalisti. U borbu za naslov prvaka Europe idu Bayern München, Atletico Madrid, Arsenal i PSG. Prve utakmice polufinala na rasporedu su 28. i 29. travnja, dok se uzvrati igraju tjedan dana kasnije.

No, osim borbe za prestižni trofej, odvija se i ona za goleme financijske nagrade. Platforma za nogometnu statistiku "Football Meets Data" objavila je detaljnu analizu Uefinih premija, otkrivajući koliko su četiri preostala kluba već zaradila ove sezone.

Prema njihovoj objavi, na vrhu liste zarada nalazi se njemački velikan Bayern München, koji je u svoju blagajnu spremio impresivnih 127,3 milijuna eura. Odmah iza Bavaraca smjestio se engleski Arsenal sa 124,7 milijuna eura, dok Paris Saint-Germain slijedi sa 120,9 milijuna. Od četiri polufinalista, najmanje je zaradio Atlético Madrid, no i dalje se radi o fantastičnom iznosu od 104,2 milijuna eura. Samo za ulazak u polufinale, svaki od ovih klubova nagrađen je s dodatnih 15 milijuna eura, što je na priloženom grafikonu istaknuto kao novi dodatak na njihovu dosadašnju zaradu.ž

Foto: Lee Smith

Iznenađenje je izazvala i činjenica da je Liverpool, koji je eliminiran u četvrtfinalu, zaradio više novca od polufinalista Atlético Madrida. Objašnjenje je i ovdje ležalo u koeficijentima i TV pravima, što je samo potvrdilo tezu navijača da povijesni uspjesi i tržišna snaga imaju veću težinu od samog sportskog rezultata u tekućoj sezoni.

*uz korištenje AI-ja