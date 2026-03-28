Drakonska kazna za Stojkovića. Evo koliko će pauzirati u Europi

Luka Stojković (22) kažnjen je s tri utakmice neigranja u Uefinim natjecanjima zbog crvenog kartona kojeg je dobio protiv Genka u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige.

Podsjetimo, Dinamov ofenzivac je zaradio direktan crveni karton u 105. minuti pri rezultatu 2-3, dok su "modri" ganjali gol koji bi im osigurao raspucavanje penala u Genku.

Stojković je ove sezone dobio tri crvena kartona ove sezone - dvaput protiv Gorice i jednom protiv Genka. Odigrao je 33 utakmice i zabio devet golova i namjestio ih osam.