Evo očekivanih postava za Jadranski derbi. Gonzalo Garcia pripremio i jedno iznenađenje
Armada priprema veliki korteo uoči Rijeka - Hajduk. Rujevica je rasprodana, a Victor Sanchez, trener Rijeke, mora ostvariti dobar rezultat ako želi zadržati posao...
Rijeka se muči u prvenstvu, u zadnje tri utakmice ima dva poraza i remi. Trećeplasirani Varaždin sad joj bježi pet bodova, a za vratom pušu Lokomotiva, Slaven... Da se klub nalazi u osjetljivom trenutku prepoznala je i Armada, koja uoči današnje utakmice Rijeke i Hajduka u 32. kolu HNL-a (16 sati, MAXSport 1) priprema veliki korteo.