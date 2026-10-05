EVO RJEŠENJA! Bilić je na presici 'pronašao' beka za Španjolce...

Slaven Bilić u ponedjeljak je na Poljudu, uz kapetana Luku Modrića, najavio novi dvoboj sa Španjolskom u Ligi nacija. Vatreni u utorak od 20.45 u Splitu dočekuju svjetske i europske prvake, a posebno zanimljiv trenutak konferencije za javnost dogodio se kad su sva ozbiljna pitanja već bila postavljena.

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Na samom kraju presice netko iz dvorane dobacio je izborniku da u prostoriji sjedi rješenje, ako mu zatreba lijevi bek. Mislio je na Roberta Jarnija, koji se nalazio u prostoriji. Šala je pogodila jer je lijevi bek godinama jedna od najdeficitarnijih pozicija u reprezentaciji, a Jarni je za mnoge najbolji igrač kojeg je Hrvatska ikad imala na toj poziciji.

Bilić je prijedlog dočekao s osmijehom. Nakon konferencije otišao je do bivšeg suigrača, srdačno ga pozdravio i fotografirao se s njim.