Dalić će protiv Farskih Otoka dati priliku i nekim igračima iz drugog plana, a osim plasmana na Mundijal, lovi rekord koji je 2008. postavio Slaven Bilić
Evo s kojih 11 Dalić ide po SP i rušenje rekorda iz 2008. godine
Farski Otoci jučer su stigli u Rijeku. Vjerojatno prvi put u povijesti uoči svoje posljednje utakmice kvalifikacija u igri za prolazak skupine, ili barem dodatnu rundu za plasman na veliko natjecanje. Za to će im trebati svjetska senzacija.
