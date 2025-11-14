Obavijesti

Sport

Komentari 26
TREBA NAM BOD PLUS+

Evo s kojih 11 Dalić ide po SP i rušenje rekorda iz 2008. godine

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Evo s kojih 11 Dalić ide po SP i rušenje rekorda iz 2008. godine
Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening na Rujevici | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dalić će protiv Farskih Otoka dati priliku i nekim igračima iz drugog plana, a osim plasmana na Mundijal, lovi rekord koji je 2008. postavio Slaven Bilić

Farski Otoci jučer su stigli u Rijeku. Vjerojatno prvi put u povijesti uoči svoje posljednje utakmice kvalifikacija u igri za prolazak skupine, ili barem dodatnu rundu za plasman na veliko natjecanje. Za to će im trebati svjetska senzacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025