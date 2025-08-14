Obavijesti

Evo sastava Hajduka za Dinamo City: Splićani se jedne stvari moraju posebno paziti...

Evo sastava Hajduka za Dinamo City: Splićani se jedne stvari moraju posebno paziti...
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ilir Daja, trener Dinamo Cityja, sa Skenderbeuom je izbacio zagrebački Dinamo iz Europe, a pobijedio ga je nedavno kao trener Ballkanija

Nogometaši Hajduka u srijedu su odletjeli za Albaniju i na velebnom stadionu Air Albania u Tirani predvečer odradili trening. Na istom stadionu u četvrtak ih od 20.45 sati čeka uzvratna utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja. Podsjetimo, u prvoj je utakmici Hajduk pobijedio 2-1.

