Obavijesti

Sport

Komentari 2
POGLEDAJTE POSTAVU

Evo sastava Hrvatske za Češku! Dvojac iz La Lige je na dobitku, a Baturina je pod upitnikom...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 5 min
Evo sastava Hrvatske za Češku! Dvojac iz La Lige je na dobitku, a Baturina je pod upitnikom...
Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bilić nije iznenadio izborom postave za Prag; odlučio je da Matanović predvodi napad, a mladi Vušković će s Gvardiolom činiti stoperski par. Kovačić i Modrić kreću od prve minute, a Baturina je pod upitnikom

Admiral

Hrvatski izbornik Slaven Bilić odabrao je početnu postavu za otvaranje Lige nacija protiv Češke u Pragu. U odnosu na očekivanja, najveće novosti su Igor Matanović u vrhu napada te Luka Sučić na desnoj strani ofenzivne linije. Matanović je u uvodnom dijelu sezone u dobroj formi i zabio je pet pogodaka za Freiburg u prvenstvu i Kupu, uz dvije asistencije. Sučić je, pak, već triput tresao mrežu za Real Sociedad u La Ligi. Obojica će protiv Češke dobiti priliku od prve minute.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke
55
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bilić se odlučio i za zanimljivu stopersku kombinaciju. Uz Joška Gvardiola na poziciji stopera trebao bi zaigrati mladi talent Brightona Luka Vušković, dok će Dominik Livaković ponovno biti na vratima. Kapetansku ulogu imat će Luka Modrić koji se oporavio od viroze, a uz njega u sredini terena trebao bi biti Mateo Kovačić, piše Dražen Antolić za Sportske novosti.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke
Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Martin Baturina zasad nije trenirao zbog umora i njegov nastup je upitan. Ako ne bude spreman, Bilić ima nekoliko opcija za njegovo mjesto. Bilić za Baturininu poziciju ima nekoliko mogućih rješenja. Kao opcije nameću se Nikola Vlašić i Mario Pašalić u veznom redu, dok bi Franjo Ivanović mogao uskočiti kao ofenzivnija varijanta jer mu je pozicija bliža onoj koju Baturina igra u Comu. U konkurenciji je i Andrej Kramarić, no nakon operacije se tek vraća u ritam i u klubu zasad ima malu minutažu, pa ostaje pitanje koliko bi ga Bilić koristio protiv Češke.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke
Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prema trenutačnom planu, Hrvatska bi trebala zaigrati u sustavu 4-2-3-1, a postava će izgledati ovako:

Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Modrić, Kovačić - L. Sučić, P. Sučić, Vlašić - Matanović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa
NIŠTA OD TOGA

FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa

Među 88 radova na natječaju za novi Maksimir našlo se i rješenje glasovitog studija Zaha Hadid Architects, čiji je prijedlog za stadion i sportski kompleks Svetice završio izvan pobjedničkog kruga, ali je zato privukao pozornost nakon objave na društvenim mrežama. ZHA je ured iza dva kineska stadiona nominirana za izbor Stadiona godine 2026., a pogledajte kako su zamislili novi dom Dinama.
FOTO Ovo su vaši Maksimiri! Koji dizajn vam je najljepši?
KREATIVNE SOLUCIJE

FOTO Ovo su vaši Maksimiri! Koji dizajn vam je najljepši?

Mnogi nogometni fanovi nisu zadovoljni s očekivanim izgledom Maksimira koji je u četvrtak predstavljen javnosti. Pitali smo Vas kakvo biste izdanje voljeli vidjeti u budućnosti, a sve prijedloge možete vidjeti u galeriji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026