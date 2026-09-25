Evo sastava Hrvatske za Češku! Dvojac iz La Lige je na dobitku, a Baturina je pod upitnikom...

Hrvatski izbornik Slaven Bilić odabrao je početnu postavu za otvaranje Lige nacija protiv Češke u Pragu. U odnosu na očekivanja, najveće novosti su Igor Matanović u vrhu napada te Luka Sučić na desnoj strani ofenzivne linije. Matanović je u uvodnom dijelu sezone u dobroj formi i zabio je pet pogodaka za Freiburg u prvenstvu i Kupu, uz dvije asistencije. Sučić je, pak, već triput tresao mrežu za Real Sociedad u La Ligi. Obojica će protiv Češke dobiti priliku od prve minute.

Bilić se odlučio i za zanimljivu stopersku kombinaciju. Uz Joška Gvardiola na poziciji stopera trebao bi zaigrati mladi talent Brightona Luka Vušković, dok će Dominik Livaković ponovno biti na vratima. Kapetansku ulogu imat će Luka Modrić koji se oporavio od viroze, a uz njega u sredini terena trebao bi biti Mateo Kovačić, piše Dražen Antolić za Sportske novosti.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Martin Baturina zasad nije trenirao zbog umora i njegov nastup je upitan. Ako ne bude spreman, Bilić ima nekoliko opcija za njegovo mjesto. Bilić za Baturininu poziciju ima nekoliko mogućih rješenja. Kao opcije nameću se Nikola Vlašić i Mario Pašalić u veznom redu, dok bi Franjo Ivanović mogao uskočiti kao ofenzivnija varijanta jer mu je pozicija bliža onoj koju Baturina igra u Comu. U konkurenciji je i Andrej Kramarić, no nakon operacije se tek vraća u ritam i u klubu zasad ima malu minutažu, pa ostaje pitanje koliko bi ga Bilić koristio protiv Češke.

Prag: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči utakmice protiv Češke | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prema trenutačnom planu, Hrvatska bi trebala zaigrati u sustavu 4-2-3-1, a postava će izgledati ovako:

Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Modrić, Kovačić - L. Sučić, P. Sučić, Vlašić - Matanović.