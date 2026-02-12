Evo što četvrtak donosi na ZOI: Hadžić i Sobol ponovo na stazi, šou u snowboardingu i hokeju

Novi dan Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo, četvrtak 12. veljače, donosi pregršt uzbuđenja i devet setova medalja koji čekaju svoje vlasnike. U fokusu hrvatske javnosti bit će nastupi naših predstavnica u skijaškom trčanju dok će se na svjetskoj sceni pratiti ispisivanje povijesti u snowboardu i početak dugoiščekivanog muškog hokejaškog turnira, pojačanog povratkom najvećih NHL zvijezda.

Hrvatski aduti na stazama u Teseru (13 sati, HRT 2)

Hrvatska će svoje nade polagati u jednoj disciplini. Na borilište izlaze skijašice trkačice Tena Hadžić i Ema Sobol, koje će se u Teseru od 13 sati natjecati u utrci na deset kilometara slobodnim stilom. Iako ne spadaju u krug favoritkinja za medalje, njihov nastup predstavlja važan dio hrvatske olimpijske priče i priliku za ostvarivanje što boljeg plasmana među svjetskom elitom.

Chloe Kim na pragu olimpijske besmrtnosti

Jedan od središnjih događaja dana bez sumnje je finale ženskog snowboarda u disciplini halfpipe, koje se održava u Livignu. Američka superzvijezda Chloe Kim ima priliku postati prva žena u povijesti koja je osvojila tri uzastopna olimpijska zlata u ovoj atraktivnoj disciplini. Nakon što je dominantno slavila u Pekingu 2022. godine, 25-godišnja Amerikanka uzela je dvogodišnju pauzu od natjecanja, no povratak je bio jednako impresivan. U Milano i Cortinu stigla je kao aktualna svjetska prvakinja i apsolutna favoritkinja unatoč iščašenju ramena koje je zaradila početkom siječnja. Njezini nastupi uvijek pomiču granice, a finale trebalo bi ponuditi pravi spektakl za sve ljubitelje zimskih sportova.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Otvorena bitka u ženskom superveleslalomu

Alpske skijašice će se u Cortini d'Ampezzo od 11:30 boriti za odličja u superveleslalomu, utrci koja slovi za jednu od najotvorenijih na Igrama. Konkurencija je žestoka, a krug favoritkinja vrlo širok. Amerikanka Breezy Johnson tražit će svoju drugu medalju na ovim Igrama, a tu su i olimpijska pobjednica iz 2018. Čehinja Ester Ledecka te Njemica Emma Aicher, koje su pokazale sjajnu formu. Utrka brzine i preciznosti zasigurno će ponuditi dramu do samog kraja.

Talijanske nade i nepredvidivost short tracka

Ledena dvorana u Milanu bit će poprište finala u brzom klizanju na kratkim stazama, gdje se dijele medalje u ženskoj konkurenciji na 500 metara te muškoj na tisuću metara. Domaćini imaju velike adute u veteranki Arianni Fontani, koja na svojim šestim Igrama lovi treće uzastopno zlato na najkraćoj dionici, te u Pietru Sighelu u muškoj utrci. Ovaj sport je sinonim za dramu, a najbolji podsjetnik na to je legendarno zlato Australca Stevena Bradburyja iz 2002. godine, kada su svi njegovi suparnici popadali u posljednjem zavoju.

Hokejaški spektakl

Povratak NHL zvijezda nakon 12 godina na Olimpijske igre itekako je povećao zanimanje za hokej. U četvrtak će na led Švicarska i Francuska oko podneva, zatim Češka protiv čudesne Kanade u 16.40 uz prijenos na HRT-u 2. U 21.10 igrat će Latvija i SAD te Njemačka i Danska.

Raspored Zimskih olimpijskih igara, 12. veljače

09:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Južna Koreja – SAD 09:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Japan – Švedska 09:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Italija – Švicarska 09:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Kanada – Danska

09:30 Skeleton – Muškarci, finale: 1. eliminacijski krug

10:00 Slobodno skijanje – Muškarci, skijanje po hupserima: kvalifikacije (2. utrka) 10:00 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: kvalifikacije (1. utrka)

10:55 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: kvalifikacije (2. utrka)

11:08 Skeleton – Muškarci, finale: 2. eliminacijski krug

11:30 Alpsko skijanje – Žene, Superveleslalom: finale

12:10 Hokej na ledu – Muškarci, kvalifikacije: Švicarska – Francuska

12:15 Slobodno skijanje – Muškarci, skijanje po hupserima: finale (1. utrka)

12:55 Slobodno skijanje – Muškarci, skijanje po hupserima: finale (2. utrka)

13:00 Skijaško trčanje – Žene, 10 km klasično: finale

13:45 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: osmina finala 13:48 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: osmina finala 13:52 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: osmina finala 13:56 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: osmina finala

14:00 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: osmina finala 14:03 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: osmina finala 14:07 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: osmina finala 14:11 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: osmina finala

14:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: SAD – Švicarska 14:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Velika Britanija – Švedska 14:05 Curling – Muškarci, kvalifikacije: Norveška – Njemačka

14:18 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: četvrtfinale 14:22 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: četvrtfinale 14:27 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: četvrtfinale 14:31 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: četvrtfinale

14:30 Hokej na ledu – Žene, kvalifikacije: Finska – Kanada

14:39 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: polufinale 14:44 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: polufinale

14:56 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: finale 15:01 Snowboard – Muškarci, Snowboard Cross: finale

16:30 Brzo klizanje – Žene, 5000 m: finale

16:40 Hokej na ledu – Muškarci, kvalifikacije: Češka – Kanada

18:30 Sanjkanje – Ekipno, štafeta: finale

19:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Italija – Južna Koreja 19:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Kina – Velika Britanija 19:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Švedska – SAD 19:05 Curling – Žene, kvalifikacije: Danska – Japan

20:15 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 500 m: četvrtfinale 20:18 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 500 m: četvrtfinale 20:21 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 500 m: četvrtfinale 20:24 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 500 m: četvrtfinale

20:28 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 1000 m: četvrtfinale 20:32 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 1000 m: četvrtfinale 20:36 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 1000 m: četvrtfinale 20:40 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 1000 m: četvrtfinale

21:00 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 500 m: polufinale 21:03 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 500 m: polufinale

21:07 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 1000 m: polufinale 21:11 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 1000 m: polufinale

21:10 Hokej na ledu – Muškarci, kvalifikacije: Njemačka – Danska 21:10 Hokej na ledu – Muškarci, kvalifikacije: Latvija – SAD

21:31 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 500 m: finale

21:43 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 1000 m: finale