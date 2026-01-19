Obavijesti

Sport

Komentari 54
NITKO NE ZNA ŠTA JE BILO

Evo što iz rukometnog saveza kažu o zabrani Thompsona: 'Pa to uopće nije njegova pjesma!'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Evo što iz rukometnog saveza kažu o zabrani Thompsona: 'Pa to uopće nije njegova pjesma!'
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Skandal u Malmöu! Pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" zabranio EHF, ali je ipak svirala. Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza kaže: "Vrijeme je da se takve stvari prestanu komentirati"

Admiral

Umjesto isključivo o sportskim rezultatima i borbi za drugi krug Europskog prvenstva, u Hrvatskom rukometnom savezu moraju se baviti i drugim popratnim stvarima. U Malmöu je izbio skandal po pitanju pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" Hrvatskih ruža i Marka Perkovića Thompsona koja je postala svojevrsna himna ove generacije rukometaša i koja je švedskim domaćinima postala sporna.

Pokretanje videa...

Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici 00:53
Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici | Video: Veronika Miloševski/24sata

Prema pisanju švedskog medija Aftonbladet, EHF je zabranio puštanje spomenute pjesme "jer ne predstavlja vrijednosti za koje se prvenstvo zalaže", ali su je u dvorani ipak pustili tijekom zagrijavanja. Europska federacija uvjerava da se to neće ponoviti i poslala je dopis svim gradovima domaćinima da je ne puštaju. Poslali smo i službeni upit za reakciju Hrvatskom rukometnom savezu.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

- Mene osobno nitko nije kontaktirao i mislim da je vrijeme da se takve stvari prestanu komentirati. Potpuno smo koncentrirani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što se može - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac za Sportske novosti.

- Nismo još ništa dobili, nemamo ništa službeno, pa ne možemo ništa ni reći. Pjesma je prvo od Ninčevića i nije od Thompsona i pjevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pjesmu da je išta sporno, a je li to napis nekog lista ili nešto drugo ne znam, koncentrirani smo na rukomet - kazao je team menadžer Ivica Maraš.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 54
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026