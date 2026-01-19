Skandal u Malmöu! Pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" zabranio EHF, ali je ipak svirala. Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza kaže: "Vrijeme je da se takve stvari prestanu komentirati"
Evo što iz rukometnog saveza kažu o zabrani Thompsona: 'Pa to uopće nije njegova pjesma!'
Umjesto isključivo o sportskim rezultatima i borbi za drugi krug Europskog prvenstva, u Hrvatskom rukometnom savezu moraju se baviti i drugim popratnim stvarima. U Malmöu je izbio skandal po pitanju pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" Hrvatskih ruža i Marka Perkovića Thompsona koja je postala svojevrsna himna ove generacije rukometaša i koja je švedskim domaćinima postala sporna.
Pokretanje videa...
Prema pisanju švedskog medija Aftonbladet, EHF je zabranio puštanje spomenute pjesme "jer ne predstavlja vrijednosti za koje se prvenstvo zalaže", ali su je u dvorani ipak pustili tijekom zagrijavanja. Europska federacija uvjerava da se to neće ponoviti i poslala je dopis svim gradovima domaćinima da je ne puštaju. Poslali smo i službeni upit za reakciju Hrvatskom rukometnom savezu.
- Mene osobno nitko nije kontaktirao i mislim da je vrijeme da se takve stvari prestanu komentirati. Potpuno smo koncentrirani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što se može - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac za Sportske novosti.
- Nismo još ništa dobili, nemamo ništa službeno, pa ne možemo ništa ni reći. Pjesma je prvo od Ninčevića i nije od Thompsona i pjevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pjesmu da je išta sporno, a je li to napis nekog lista ili nešto drugo ne znam, koncentrirani smo na rukomet - kazao je team menadžer Ivica Maraš.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+