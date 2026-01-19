Evo što iz rukometnog saveza kažu o zabrani Thompsona: 'Pa to uopće nije njegova pjesma!'

Umjesto isključivo o sportskim rezultatima i borbi za drugi krug Europskog prvenstva, u Hrvatskom rukometnom savezu moraju se baviti i drugim popratnim stvarima. U Malmöu je izbio skandal po pitanju pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" Hrvatskih ruža i Marka Perkovića Thompsona koja je postala svojevrsna himna ove generacije rukometaša i koja je švedskim domaćinima postala sporna.

Pokretanje videa... 00:53 Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici | Video: Veronika Miloševski/24sata

Prema pisanju švedskog medija Aftonbladet, EHF je zabranio puštanje spomenute pjesme "jer ne predstavlja vrijednosti za koje se prvenstvo zalaže", ali su je u dvorani ipak pustili tijekom zagrijavanja. Europska federacija uvjerava da se to neće ponoviti i poslala je dopis svim gradovima domaćinima da je ne puštaju. Poslali smo i službeni upit za reakciju Hrvatskom rukometnom savezu.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

- Mene osobno nitko nije kontaktirao i mislim da je vrijeme da se takve stvari prestanu komentirati. Potpuno smo koncentrirani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što se može - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac za Sportske novosti.

- Nismo još ništa dobili, nemamo ništa službeno, pa ne možemo ništa ni reći. Pjesma je prvo od Ninčevića i nije od Thompsona i pjevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pjesmu da je išta sporno, a je li to napis nekog lista ili nešto drugo ne znam, koncentrirani smo na rukomet - kazao je team menadžer Ivica Maraš.