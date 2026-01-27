Evo što može čekati Hrvatsku u polufinalu Europskog prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije s 29-25 (14-11). Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica protiv Mađarske (18 sati).

POGLEDAJTE GALERIJU:

Računica za Hrvatsku je kristalno jasna. Pobjedom nad Mađarskom, naši će rukometaši osigurati mjesto u polufinalu Europskog prvenstva. Ukoliko Slovenija pobjedi Island, onda će Hrvatska osigurati polufinale i prije utakmice s Mađarskom.

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sigurdssonovi izabranici još uvijek imaju šansu za prvo mjesto u skupini, ali za to je potreban kiks Švedske. U svim drugim računicama Hrvatska može proći u polufinale isključivo kao druga u skupini.

Danska je već osigurala prolaz u drugoj skupini, a pobjedom nad Norveškom u zadnjem kolu osigurat će prvo mjesto. Međusobni okršaj Njemačke i Francuske odlučit će drugog polufinaliste iz te skupine. Nijemcima je dovoljan i remi za prolaz u polufinale. Ako Hrvatska završi druga u svojoj skupini, onda će u polufinalu igrati s prvoplasiranim iz druge skupine, što će najvjerojatnije biti Danska.

Francuzi i Nijemci odmjerit će snage u srijedu od 18 sati, u istom terminu kada će i Hrvatska odmjeriti snage protiv Mađarske.