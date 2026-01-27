Obavijesti

RAČUNICE ZA DALJE

Evo što može čekati Hrvatsku u polufinalu Europskog prvenstva

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Evo što može čekati Hrvatsku u polufinalu Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Danska je već osigurala prolaz u drugoj skupini, a pobjedom nad Norveškom u zadnjem kolu osigurat će prvo mjesto. Međusobni okršaj Njemačke i Francuske odlučit će drugog polufinaliste iz te skupine

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije s  29-25 (14-11).  Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica protiv Mađarske (18 sati). 

Računica za Hrvatsku je kristalno jasna. Pobjedom nad Mađarskom, naši će rukometaši osigurati mjesto u polufinalu Europskog prvenstva. Ukoliko Slovenija pobjedi Island, onda će Hrvatska osigurati polufinale i prije utakmice s Mađarskom. 

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sigurdssonovi izabranici još uvijek imaju šansu za prvo mjesto u skupini, ali za to je potreban kiks Švedske. U svim drugim računicama Hrvatska može proći u polufinale isključivo kao druga u skupini. 

Danska je već osigurala prolaz u drugoj skupini, a pobjedom nad Norveškom u zadnjem kolu osigurat će prvo mjesto. Međusobni okršaj Njemačke i Francuske odlučit će drugog polufinaliste iz te skupine. Nijemcima je dovoljan i remi za prolaz u polufinale.  Ako Hrvatska završi druga u svojoj skupini, onda će u polufinalu igrati s prvoplasiranim iz druge skupine, što će najvjerojatnije biti Danska.

PROMETNUO SE U JUNAKA Sigurdsson progovorio o ozljedi Srne pa istaknuo džokera s tribine: 'Nekima je to teško...'
Sigurdsson progovorio o ozljedi Srne pa istaknuo džokera s tribine: 'Nekima je to teško...'

Francuzi i Nijemci odmjerit će snage u srijedu od 18 sati, u istom terminu kada će i Hrvatska odmjeriti snage protiv Mađarske.

