Evo što nas danas čeka u Ligi prvaka: Benfica i Real u borbi za prolaz nakon uzavrele utakmice

Nakon prvih uzvratnih dvoboja u utorak, večeras ćemo saznati posljednja četiri putnika u osminu finala Lige prvaka. Na rasporedu su uzvratne utakmice doigravanja u kojima nas čeka nekoliko izuzetno napetih okršaja, a pobjednici će se u petak pridružiti velikanima poput Arsenala, Bayerna, Barcelone i Manchester Cityja u ždrijebu sljedeće runde.

Real Madrid ulazi u uzvratni susret s Benficom (Arena Sport 1, HRT 2) s minimalnom prednošću od 1-0, koju je u Lisabonu osigurao Vinícius Júnior. Ipak, rezultat iz prve utakmice daleko je od jedine priče koja prati ovaj dvoboj.

Prvi susret obilježila je kontroverza nakon što je brazilski napadač optužio veznjaka Benfice Gianlucu Prestiannija za rasističko vrijeđanje, zbog čega je Uefa privremeno suspendirala Argentinca i on neće nastupiti na Bernabéuu. Tenzije su visoke, a Real u susret ulazi s ogromnom listom ozlijeđenih igrača.

Foto: Rodrigo Antunes

Trener Alvaro Arbeloa na raspolaganju nema čak petoricu ključnih igrača. Zbog ozljeda će utakmicu vjerojatno propustiti Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos i Dean Huijsen, dok napadač Rodrygo odrađuje drugu utakmicu suspenzije.

To znači da će "kraljevski klub" morati pronaći rješenja unutar znatno oslabljenog kadra kako bi obranio prednost. Unatoč svemu, u Madridu vlada optimizam, pogotovo zbog fantastične forme na domaćem terenu gdje su u posljednjih šest utakmica upisali šest pobjeda uz gol-razliku 21-4.

S druge strane, na klupi Benfice sjedi José Mourinho, bivši trener Reala, koji se vraća na dobro poznati stadion s ogromnim motivom da izbaci svoj nekadašnji klub. Ipak, Mourinho neće smjeti voditi momčad s klupe jer je u prvoj utakmici zaradio crveni karton. Njegova momčad je u sjajnoj formi, upisavši pet pobjeda u zadnjih sedam susreta, a jedini poraz nanio im je upravo Real.

Francuski derbi na Parku prinčeva, Juve pred nemogućom misijom

Osim u Madridu, uzbuđenja se očekuju i na preostala tri stadiona. U Parizu nas čeka pravi francuski derbi u kojem Paris Saint-Germain dočekuje Monaco (Arena Sport 3) Parižani su u spektakularnoj prvoj utakmici slavili 3-2 nakon preokreta i sada imaju sve u svojim rukama. Monaco mora napasti od prve minute kako bi nadoknadio zaostatak, što bi moglo ostaviti puno prostora za ubojiti napad PSG-a na domaćem terenu.

U Torinu se Juventus nalazi pred gotovo nemogućom misijom. Nakon što ih je Galatasaray deklasirao u Istanbulu s nevjerojatnih 5-2, "stara dama" mora loviti tri gola zaostatka. Očekuje se da će momčad Luciana Spallettija krenuti ultra-ofenzivno od samog početka, dok će se turski prvak vjerojatno osloniti na čvrstu obranu i brze kontranapade kojima će pokušati potvrditi prolazak u osminu finala. Prijenos je na Areni Sport 2.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

U najranijem terminu, od 17:45 sati, Atalanta u Bergamu dočekuje Borussiju Dortmund (Arena Sport 2). Nijemci su u prvoj utakmici slavili 2-0 i dolaze s lijepom prednošću. Ipak, Atalanta je poznata kao momčad koja igra izrazito napadački nogomet pred svojim navijačima i sigurno se neće predati. Momčad iz Bergama morat će odigrati savršenu utakmicu kako bi nadoknadila zaostatak protiv disciplinirane njemačke obrane.

Gdje gledati Ligu prvaka?

- Atalanta - Borussia Dortmund, 17.45 sati (Arena Sport 2)

- Real Madrid - Benfica, 21 sat (Arena Sport 1, HRT 2)

- Juventus - Galatasaray, 21 sat (Arena Sport 2)

- PSG - Monaco, 21 sat (Arena Sport 3)