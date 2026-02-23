Nogometaš Benfice privremeno suspendiran zbog komentara Viniciusu! Stiže mu gora kazna?

Nogometaš Benfice Gianluca Prestianni (20) privremeno je suspendiran zbog "diskriminirajućeg ponašanja" tijekom utakmice doigravanja Lige prvaka protiv Real Madrida. Podsjetimo, brazilski reprezentativac Vinicius Jr. optužio je Argentinca za rasističku uvredu tijekom utakmice, a Uefa je u ponedjeljak potvrdila kako Benfica neće moći računati na svojeg nogometaša u uzvratnoj utakmici, koja je u srijedu na Santiago Bernabeu.

Odluku je donio Uefino Etičko i disciplinsko tijelo (CEDB). Uefa je, nakon imenovanja inspektora koji istražuje navode o diskriminaciji na utakmici između Benfice i Real Madrida odigranoj 17. veljače, odlučila privremeno suspendirati Prestiannija. Kazna iznosi jednu utakmicu u Uefinim klupskim natjecanjima, a donesena je na temelju "kršenja članka 14. Disciplinskog pravilnika Uefe".

Foto: RITA FRANCA/REUTERS

Priopćenje naglašava da je ova odluka privremena i "ne postavlja bilo kakvu presudu koju disciplinska tijela Uefe mogu naknadno donijeti" nakon završetka istrage.

Inače, minimalna kazna za rasizam je deset utakmica po pravilniku Uefe, što znači kako bi Prestiannija mogla čekati žestoka kazna u slučaju da ga Uefa proglasi krivim. U svakom slučaju, Benfica neće moći računati na njega u Madridu, kao ni na trenera Josea Mourinha, koji je dobio crveni karton tijekom utakmice sa španjolskim klubom.