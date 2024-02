Evo što naši čitatelji misle o tome treba li kazniti Petkovića: Gotovo su svi složni u jednom

Bruno Petković zabio je gol u velikoj pobjedi Dinama protiv Betisa i postao junak najveće ovosezonske pobjede Dinama. Napadač Dinama glavni je lik medijskih nastupa bio i nekoliko dana prije utakmice. Robert Jarni izgovorio u jednom intervjuu kako će navijati za Betis protiv Dinama, a Petković ga je zbog toga nazvao klaunom.

Osim što je Petković golom srušio Jarnijeve snove o pobjedi Betisa nad Dinamom, Jarni je dobio i otkaz na mjestu izbornika U17 reprezentacije. Iz HNS-a su poručili kako izbornik ne smije javno navijati protiv hrvatskih klubova u Europi.

Ipak, izgleda kako ni Petković neće proći lišo jer je HNS, na prijavu niželigaša NK Mosora pokrenuo disciplinski postupak protiv Brune Petkovića.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Svi nogometni djelatnici osobito trebaju tijekom obavljanja nogometnih aktivnosti u javnim nastupima suzdržavati se od negativnih stavova, vrijeđanja ili klevetanja drugih pripadnika nogometne organizacije te davati izjave za sredstva javnog priopćavanja samo sukladno duhu i općem pravilu ovog Kodeksa. Povreda odredbi ovog Kodeksa predstavlja disciplinski prekršaj reguliran Disciplinskim pravilnikom HNS-a.", pište u kodeksu ponašanja nogometnih djelatnika i klubova, koji je na snazi od 19. siječnja 2023.

Disciplinski pravilnik HNS-a u članku 83. navodi:

Što kaže kodeks?

"Nogometni djelatnici i klubovi na koje se odnosi Kodeks o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova koji prekrše neku od odredbi Kodeksa, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj opisan u ovom Pravilniku kaznit će se: igrač novčanom kaznom ili zabranom igranja do šest utakmica ili novčanom kaznom i zabranom igranja do šest utakmica".

Pitali smo naše čitatelje što misle o tome treba li HNS kazniti Brunu Petkovića. Anketa je skupila 7200 glasova, a više od 3600 čitatelja glasalo je kako Brunu Petkovića ne treba kazniti. Više od 1000 čitatelja misli kako Petkovića treba kazniti i novčano i zabranom igranja pet ili šest utakmica, dok nešto više od 800 čitatelja smatra da ga treba kazniti samo novčanom kaznom.

Po 250 glasova imaju odgovori da Petkovića treba kazniti s neigranjem jedne ili dvije utakmice, odnosno neigranjem tri ili četiri utakmice. Nešto manje glasova skupila je samo novčana kazna.