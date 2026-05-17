Evo što radi Vušković dan nakon što je završio fantastičnu sezonu

Posljednje kolo prvenstava za mlađe uzraste donijelo je konačnu odluku o prvacima. Titula pionira je otišla u ruke Hajduka koji su obranili bod prednosti i slavili na Poljudu.

Momčad pod vodstvom trenera Roka Španjića u posljednjem kolu imala je bod prednosti nad Dinamom. Mladi hajdukovci slavili su protiv Rudeša s visokih 4-0. Najprije je za vodstvo Hajduka zabio Mihovil Žilić već u četvrtoj minuti, a na 2-0 povisio je Toma Vukas u 15. minuti. U 36. minuti mrežu je ponovno zatresao Žilić, a na konačnih 4-0 postavio je Vjeran Mihanović. Razlog više za slavlje bio je i kiks Dinama koji je u Osijeku odigrao 2-2 pa se tako prednost Hajduka povisila na tri boda.

Utakmicu Hajdukovih pionira pratio je i hrvatski reprezentativac i igrač HSV-a Luka Vušković (19).

Mladi Hrvat imao je sjajnu klupsku sezonu u kojoj je ostvario 30 nastupa i zabio šest golova. Prošlog je vikenda još jednom zatresao mrežu u pobjedi protiv Freiburga (3-2) u vjerojatno jednoj od zadnjih utakmica za HSV pred hamburškom publikom.