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Evo što strogi engleski mediji pišu o prvijencu Luke Vuškovića

Piše Ivan Tomašković,
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Evo što strogi engleski mediji pišu o prvijencu Luke Vuškovića
Foto: Matthew Childs
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Mladi hrvatski stoper donio je svojoj momčadi bod u 3. kolu Premier lige protiv Leedsa

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Luka Vušković zabio je svoj prvijenac za Brighton u remiju (1-1) protiv Leedsa. Mladi hrvatski stoper u 71. minuti nakon udarca iz kuta glavom je pogodio za 1-1.  Njegov gol možete pogledati OVDJE

Engleski mediji puni su hvale za hrvatskog braniča. Najdalje je otišao Guardian. Jedan od najuglednijih britanskih listova cijeli je izvještaj naslovio riječima da je 'Luka Vušković priskočio u pomoć Brightonu'. Guardian upravo Vuškovićev pogodak označava kao trenutak koji je potpuno promijenio smjer utakmice. Nakon njegova gola Brighton je krenuo po pobjedu, stvorio niz prilika, a Leeds je posljednjih dvadesetak minuta proveo pod velikim pritiskom. Drugim riječima, mladi hrvatski stoper nije samo zabio za 1-1 - svojim je pogotkom pokrenuo potpuni preokret u atmosferi i igri domaće momčadi.

Premier League - Brighton & Hove Albion v Leeds United
Foto: Dylan Martinez

Vrlo slično Vuškovića je predstavio i Independent. 'Brightonovo rekordno pojačanje ostavilo je trag i zaustavilo Leeds', stoji u naslovu njegova izvještaja. Sky Sports također je Vuškovića stavio u naslov svog izvještaja. 'Vušković poništio Bogleov pogodak dok Leeds žali za promašenim prilikama', istaknula je najveća britanska sportska televizija.

I The Times je Vuškovića izdvojio kao čovjeka koji je donio preokret u utakmici. I The Sun je cijeli izvještaj praktički izgradio oko hrvatskog braniča. 'Vušković je iskoračio za Brighton', stoji u naslovu, uz napomenu da je rekordno pojačanje kluba svojim prvim golom spasio bod.

Premier League - Brighton & Hove Albion v Leeds United
Foto: Dylan Martinez

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