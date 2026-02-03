Evo što su iz Slavena poručili o transferu Jagušića u Dinamo

Nogometni klub Slaven Belupo, prvoligaš iz Koprivnice, proživljava iznimno dinamičan početak veljače, obilježen odlascima ključnih igrača i dolaskom novih snaga. I dok se nagađa o budućnosti Adriana Jagušića u jeku turbulentnog prijelaznog roka, klub je na svom službenom Instagram profilu objavio fotografiju koja je odmah privukla pažnju navijača, uz kratak, ali znakovit opis: "Prisutan".

Već na kraju prošle sezone bilo je govora kako je "prva violina" Slaven Belupa na meti Dinama, a sve se zakuhalo u ljetnom prijelaznom roku. Ipak, to je ohladilo i činilo se kako će Jagušić van Hrvatske, ali sada bi se situacija mogla promijeniti. Detalji ugovora nisu poznati te nije poznato koliko će Dinamo platiti transfer, ali već bi ovih dana to moglo biti realizirano.

U utrci za Jagušića bili su Werder Bremen i Panathinaikos za koje se pričalo da bi mogli izdvojiti jako lijepu cifru. Kako je naveo Fabrizio Romano, Werder je nudio paket od šest milijuna eura. Ponude nisu zadovoljile Slaven, ali ova Dinamova očito je zaista primamljiva. Možda nije financijski bolja, ali je moguće da su uvjeti i postotak od idućeg transfera to što je nagovorilo Slaven da pusti Jagušića u Dinamo.