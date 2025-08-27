Obavijesti

ŽDRIJEB JE SPREMAN

Evo svih sudionika Lige prvaka, 36 momčadi bori se za trofej...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Nakon što su u srijedu svoja mjesta u Ligi prvaka osigurali Qarabag, Benfica, Kopenhagen i Club Brugge poznato je svih 36 momčadi koje će nastupiti u najelitnijem nogometnom natjecanju u Europi

Poznati su svi klubovi koji će nastupati u ovogodišnjoj Ligi prvaka. Nakon što su u utorak svoj nastup u najelitnijem natjecanju osigurali Pafos (izbacio Crvenu zvezdu), Kairat (izbacio Celtic) i Bodo/Glimt (izbacio Sturm), u srijedu su prošli Qarabag, Kopenhagen, Club Brugge i Benfica.

Qarabag je nakon poraza kod kuće ipak prošao Ferencvaroš s ukupnih 5-4. Kopenhagen je s ukupnih 3-1 pobijedio švicarski Basel, Benfica je s 1-0 izbacila Fenerbahče, a Club Brugge je nemilosrdno svladao Rangerse s ukupnih 9-1.

Tako će u ligaškoj fazi sudjelovati ovi klubovi:  Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayern, Bodo, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Juventus, Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Napoli, Newcastle, Olympiacos, PSG, PSV, Real Madrid, Slavia Prag, Sporting, Tottenham, Union SG, Villarreal, Qarabag, Club Brugge, Benfica, Kopenhagen, Pafos, Kairat

Paris Saint Germain v Inter Milan - UEFA Champions League - Final - Munich Football Arena
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ždrijeb Lige prvaka bit će održan u četvrtak, 28. kolovoza, u 18 sati, a momčadi će biti podijeljene u četiri jakosne skupine. Svaki klub igra po dvije utakmice s momčadima iz svake jakosne skupine. Nakon ligaške faze, prvih osam direktno ide u osminu finala, dok će momčadi od devetog do 24. mjesta igrati doigravanje. Prve utakmice Lige prvaka igraju se od 16. do 18. rujna.

Komentari 6
