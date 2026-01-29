Evo tko će suditi Dinamu, Rijeci, Hajduku i ostalima u 20. kolu

Nadolazećeg vikenda igrat će se 20. kolo HNL-a, a povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je suce za svih pet utakmica.

Kolo otvaraju Istra 1961 i Lokomotiva u petak od 18 sati, a tu će utakmicu suditi Ivan Vukančić iz Benkovca, dok će mu iz VAR sobe pomagati Ivan Matić iz Osijeka.

Subotnji program otvaraju Gorica i Hajduk utakmicom od 15 sati, a na tom će dvoboju pravdu dijeliti Ante Čulina iz Zagreba. U VAR sobi asistirat će mu Fran Jović. S početkom od 17.45 sastaju se Slaven Belupo i Varaždin u Koprivnici, a tu će utakmicu suditi Antonio Melnjak iz Rijeke.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dvoboj Osijeka i Rijeke na Opus Areni u nedjelju će suditi Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a kolo će zatvoriti Dinamo i Vukovar na Maksimiru u ponedjeljak, uz suđenje Duje Strukana iz Splita. U VAR sobi bit će Ivan Bebek iz Rijeke.

Dinamo je vodeća momčad prvenstva sa 41 bodom, dok je Hajduk drugi s četiri boda manje.