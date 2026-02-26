Evo tko će suditi Dinamu, Rijeci i Hajduku u 24. kolu prvenstva

Ovog vikenda igrat će se 24. kolo hrvatskog nogometnog prvenstva, a povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je suce za svih pet utakmica.

Kolo će otvoriti Slaven Belupo i Istra 1961 (petak, 18 sati), a taj će dvoboj suditi Ante Terzić iz Podstrane, dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak iz Zagreba.

Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U subotu se od 15 sati sastaju Osijek i Vukovar na Opus Areni, a dvoboj će suditi Patrik Kolarić iz Čakovca, dok će Mario Zebec sjediti u VAR sobi. U 17.45 igraju Varaždin i Hajduk, sudit će Ante Čulina iz Zagreba, a u VAR sobi će biti Fran Jović.

Rijeka i Lokomotiva igrat će u 15 sati u nedjelju, a sudac za tu utakmicu jest Mateo Erceg iz Benkovca, dok je Tihomir Pejin u VAR sobi. Kolo će zatvoriti Dinamo i Gorica (nedjelja, 17.15), a pravdu će im dijeliti Dario Bel iz Osijeka, dok će Ivan Bebek biti zadužen za VAR.

Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 51 bodom, pet više od Hajduka. Na začelju je Osijek sa 17 bodova, dok je pretposljednji Vukovar sa 20 bodova.