ODREDILI SUCE

Evo tko će suditi Dinamu, Rijeci i Hajduku u 24. kolu prvenstva

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Admiral

Ovog vikenda igrat će se 24. kolo hrvatskog nogometnog prvenstva, a povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je suce za svih pet utakmica. 

Kolo će otvoriti Slaven Belupo i Istra 1961 (petak, 18 sati), a taj će dvoboj suditi Ante Terzić iz Podstrane, dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak iz Zagreba. 

Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U subotu se od 15 sati sastaju Osijek i Vukovar na Opus Areni, a dvoboj će suditi Patrik Kolarić iz Čakovca, dok će Mario Zebec sjediti u VAR sobi. U 17.45 igraju Varaždin i Hajduk, sudit će Ante Čulina iz Zagreba, a u VAR sobi će biti Fran Jović. 

Rijeka i Lokomotiva igrat će u 15 sati u nedjelju, a sudac za tu utakmicu jest Mateo Erceg iz Benkovca, dok je Tihomir Pejin u VAR sobi. Kolo će zatvoriti Dinamo i Gorica (nedjelja, 17.15), a pravdu će im dijeliti Dario Bel iz Osijeka, dok će Ivan Bebek biti zadužen za VAR. 

Dinamo je vodeća momčad HNL-a sa 51 bodom, pet više od Hajduka. Na začelju je Osijek sa 17 bodova, dok je pretposljednji Vukovar sa 20 bodova. 

