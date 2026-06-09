Evo tko će suditi otvaranje SP-a

Brazilski sudac Wilton Sampaio ​(44) dijelit će pravdu na utakmici između Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteca u Mexico Cityju, kojom se u četvrtak u 21.00 sati otvara Svjetsko nogometno prvenstvo.

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Pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Bruno Pires i Bruno Boschilia. Sampaio je sudio na SP ⁠2022. u Katru, a bio je dio VAR tima koji je prvi puta uveden na SP 2018. u Rusiji.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Budući da će na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku po prvi puta nastupiti 48 reprezentacija Fifa je okupila rekordan broj sudaca. Na turniru će suditi 52 glavna suca i 88 pomoćnika. Među njima neće biti somalijskog suca Omara Artana, kojemu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države. Sve utakmice moći ćete gledati na kanalima HRT televizije.