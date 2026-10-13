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AUSTRIJSKI ARBITAR

Evo tko će suditi susret Hajduka i Ajaxa, već je poznat 'bilima'

Piše Ivan Kužela,
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Evo tko će suditi susret Hajduka i Ajaxa, već je poznat 'bilima'
Prva utakmica 2. pretkola UEFA Konferencijske lige HNK Rijeka - Djurgardens | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Hajduk protiv Ajaxa na Poljudu dočekuje austrijskog suca Ciochircu, koji je već sudio splitskom klubu, ali na utakmici juniora. Sudio je i Rijeci 2022. godine u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu

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Hajduk će u četvrtak od 18.45 sati na Poljudu igrati protiv Ajaxa u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige, a utakmicu će suditi Christian-Petru Ciochirca, objavila je Uefa. Austrijski arbitar već je jednom dijelio pravdu splitskoj momčadi i to u utakmici juniorske Lige prvaka u listopadu 2021. godine. Njegovi pomoćnici protiv na susretu u četvrtak bit će Maximilian Weiss i Michael Obritzberger, a četvrti sudac Jakob Semler. U VAR sobi bit će dvojac Manuel Schuettengruber Alexander Harkam.

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Foto: Uzavreli Poeta/Facebook

Ciochirca je rođen 20. lipnja 1989. u Bukureštu, a austrijsko državljanstvo ima unatoč rumunjskom podrijetlu. Sudačku karijeru počeo je 2004. godine, dok je prvu utakmicu austrijske Bundeslige vodio u listopadu 2017. godine.

Od 2020. nalazi se na Fifinoj listi međunarodnih sudaca. Osim susreta austrijskog prvenstva, sudio je utakmice Uefinih klupskih natjecanja i međunarodne dvoboje mlađih reprezentacija. Među značajnijim susretima koje je vodio nalazi se i finale Europskog prvenstva za igrače do 17 godina 2022., u kojem je Francuska svladala Nizozemsku 2-1.

Prva utakmica 2. pretkola UEFA Konferencijske lige HNK Rijeka - Djurgardens
Prva utakmica 2. pretkola UEFA Konferencijske lige HNK Rijeka - Djurgardens | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Njegov prethodni susret s Hajdukom dogodio se 20. listopada 2021. godine, kada je na Poljudu sudio uzvratni ogled prvog kola juniorske Lige prvaka protiv makedonske Škendije. Splićani su pred približno 700 gledatelja slavili 3-1 te s ukupnih 5-1 izborili plasman u sljedeću rundu natjecanja.

Što se tiče hrvatskih klubova, sudio je i na jednom susretu Rijeke. Bilo je to u sezoni 2022./23. u sklopu kvalifikacijske utakmice za Konferencijsku ligu. Riječani su igrali protiv Djurgardensa na Rujevici i izgubili 2-1.

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