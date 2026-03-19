Evo tko čeka pobjednika duela Strasbourg - Rijeka među osam. 'Vatreni' zabio sa svoje polovice

Evo tko čeka pobjednika duela Strasbourg - Rijeka među osam. 'Vatreni' zabio sa svoje polovice
Mainz razbio Sigmu za četvrtfinale Konferencijske lige! Fiorentina uz dramu svladala Rakow, a Celje ispalo unatoč pobjedi protiv AEK-a

Nogometaši njemačkog Mainza na svom su terenu pobijedili Sigmu Olomouc sa 2-0 i tako se plasirali u četvrtfinale Konferencijske lige, u kojem će im suparnik biti bolji iz sraza hrvatskog prvaka Rijeke i francuskog Strasbourga.   Njemačka momčad je do pobjede došla golovima Stefana Poscha (46) i Arminda Sieba (82). Prva utakmica u Češkoj završila je bez pogodaka. Mainz će u prvoj utakmici četvrtfinala biti domaćin Rijeci ili Strasbourgu, a Francuzi u uzvratu na svom stadionu startaju s golom prednosti iz prvog dvoboja (2-1) odigranog na Rujevici.

U četvrtfinale se plasirala i Fiorentina, koja je baš kao i u prvoj utakmici odigranoj u Firenci, do pobjede 2-1 protiv poljskog Rakowa došla preokretom. Karol Struski je u 46. minuti izjednačio ukupan rezultat na 2-2, ali je Fiorentina ponovno došla do prednosti golom Chera Ndoura u 68. minuti, a postigao je uz pomoć braniča Rakowa od kojeg se lopta odbila promijenila smjer i prevarila vratara Zycha.

Domaći vratar je 'kumovao' i pobjedničkom pogotku gostiju. Naime, u sedmoj minuti dodatka je došao u suparnički kazneni prostor na udarac iz kuta. No, lopta je došla do hrvatskog reprezentativca Marina Pongračića, koji je povukao protunapad i sa svoje polovice pogodio nebranjenu mrežu za konačnih 2-1, a u igru je ušao u 88. minuti da bi pojačao obranu Fiorentine.

Domaća momčad je ostala oslabljena već u 17. minuti, kad je zbog ozljede igru morao napustiti Fran Tudor. Od preostale dvojice hrvatskih igrača u Rakowu zaigrao je i Marko Bulat koji je ušao u 79. minuti.

Celje je u Ateni svladalo domaći AEK 2-0, ali to nije bilo dovoljno za prolaz, jer je grčka momčad slavila 4-0 u prvom dvoboju. Pogotke za Celje postigli su Josifov (13) i Požeg Vancaš (42). Hrvatski vratar Simon Sluga je dobro obavio svoj dio posla, a u početnom sastavu je bio i Ivan Ćalušić koji je zamijenjen u 77. minuti.

Parovi četvrtfinala (9. i 15./16. travnja)
Šahtar / Lech - Sparta Prag / AZ Alkmaar
Crystal Palace  - Fiorentina
Rayo Vallecano / Samsunspor - AEK Atena
Mainz - Rijeka / Strabourg

