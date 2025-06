Evo tko je kome nadređen u Hajduku, tko bira, koju funkciju ima Marinić, koju Pavasović...

Hajduk bi do kraja lipnja trebao dobiti novi Nadzorni odbor, a što to znači za klub, za pripremu sezone i kakva je uloga Jerka Marinića Kragića i Ljube Pavasović-Viskovića u tim procesima pitanje je koje muči one koji dobro ne poznaju strukturu, ustroj i procese u klubu. Što je čiji posao, tko je kome nadređen, tko o čemu odlučuje, tko bira... Stoga nije zgorega ponoviti gradivo.

Što će raditi Marinić Kragić, a što Pavasović-Visković?

Hajduk je organiziran kao sportsko dioničko društvo, s većinskim vlasnikom, gradom Splitom, koji drži 66 posto te manjinskim vlasnikom, Udrugom Naš Hajduk, koja drži kontrolni paket od 30 posto dionica i koja je u nedjelju dobila novo vodstvo u koje je ušao vaterpolist Marinić Kragić.

NH po odluci grada Splita provodi izbore za Nadzorni odbor i to kao najbrojnija udruga navijača u posljednjih pet godina među svojim članovima. Što znači da će se ta praksa i nastaviti, jer prema Zakonu o trgovačkim društvima, odluka se može promijeniti samo promjenom Statuta kluba, koji se može mijenjati s najmanje 75 posto glasova dioničara. Dakle, samo ako se grad Split i NH usuglase.

Do sada su se nadzornici prijavljivali i birali pojedinačno, od 30. lipnja ove godine po prvi put će se birati liste od pet kandidata, što bi trebalo popraviti međusobnu komunikaciju i ubrzati procese.

Nadzorni odbor kojemu je još neko vrijeme na čelu Aljoša Pavelin, nadzire rad uprave, oni dakle nemaju upravljačku funkciju, ali su izabrali predsjednika Ivana Bilića i članove uprave Marinku Akrap i Ivana Matanu te su kontrolirali njihov rad.

Među ostalim, oni daju suglasnosti za ugovore duže od tri godine i vrjednije od 200.000 eura, dali su suglasnost za izbor sportskog direktora Vitalija, trenera Garcije... Predsjednik uprave i uprava, dakle, vode klub, i ako posluju u okviru budžeta, nitko im se ne bi smio miješati u rad, pa tako ni Nadzorni odbor.

Hajdučka zajednica je neovisno tijelo savjetodavnog karaktera, u njega ulaze ljudi s hajdučkim backgroundom koji su dokazani u poslovnom svijetu.

HZ je zamišljen kao tijelo blisko klubu, iz kojeg će se crpiti kadrovi za najodgovornije funkcije, a sve kako bi se proces izbora novih čelnika skratio i prošao što bezbolnije, jer bi ljudi u HZ-u trebali biti upoznati sa svim aktualnim procesima i odlukama kluba. U to je tijelo ušao Pavasović-Visković.

Zagreb: Odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Anton Palić dali izjave medijima | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Pavasović-Visković neće biti predsjednik jer stiže druga osoba?

Hijerarhija je, dakle, posložena na način da je za teren odgovoran trener, trener odgovara sportskom direktoru, on predsjedniku i upravi, čiji rad kontrolira Nadzorni odbor, koji pak dva puta godišnje polaže račune vlasnicima kluba na Skupštini.

Na papiru sve je logično i dobro posloženo, ali problem je što u stvarnosti neke odluke treba donositi hitno, bez oklijevanja. Primjerice, kad su u pitanju transferi. I zato je korekcija modela prema kojem će Nadzorni odbor biti homogeno tijelo dobar potez koji će ubrzati procese.

Konkretno, Jerko Marinić Kragić i ostatak vodstva Našeg Hajduka nakon provedenih izbora nemaju nikakav utjecaj na upravljanje klubom, jednostavno ne postoji zakoniti način za njihovo sudjelovanje u vođenju kluba.

Ljubo Pavasović-Visković bi, s druge strane, itekako mogao imati utjecaja na procese, naravno, ako prijavi svoju listu za NO i ako budu izabrani većinom glasova, što se i očekuje.

Doduše, mogao bi utjecati još i konkretnije, ako odluči preuzeti funkciju predsjednika kluba, a ima mnogo zagovornika i takve ideje, no, po svemu sudeći, neće se odlučiti na taj potez jer, prema neslužbenim vijestima, na tu funkciju dolazi druga osoba.

Nakon što se grupa legendarnih igrača na čelu sa Slavenom Bilićem i Goranom Vučevićem, uz podršku poduzetnika Mije Pašalića i Tomislava Mamića iskazala interes za vođenje kluba, mnogi su pozdravili tu ideju, ali ona je pala u vodu jer nitko nije želio preuzeti ulogu predsjednika, a dogovor je bio da uđu svi ili nitko.

Vučeviću se sviđa Garcia, Vitaliju raskid ugovora?

Nakon što je neko vrijeme ta inicijativa bila u drugom planu, sada je opet aktualna, a u cijelu priču kao važna figura ulazi Pavasović-Visković, koji bi kao predsjednik Nadzornog odbora, uz pomoć Mamića i Pašalića, stajao iza novog predsjednika, kao i Gorana Vučevića kao člana uprave zaduženog za struku.

Ako je vjerovati dobro obaviještenim izvorima, Pavasović-Visković sastavlja svoju listu kandidata, i nije jedini, bit će ih još, a sve bi se trebalo znati vrlo brzo, nakon izbora koji su za dva tjedna. Ako prođe njegova lista, u klub se dakle vraća i Vučević, i još nekoliko bivših igrača, kao i trenera koji bi preuzeli neke od kategorija...

Dobra je vijest to što je Gonzalo Garcia dobar izbor i po mišljenju Vučevića, barem se tu neće gubiti dragocjeno vrijeme. Prema tom scenariju dolazi i novi predsjednik, Biliću će vjerojatno prema ranijem scenariju biti ponuđena uloga člana uprave zaduženoga za financije, a sportskom direktoru Vitaliju sporazumni raskid ugovora.