Hajduk ima novog sportskog direktora! Robert Graf, Poljak poznat po gradnji uspješnih momčadi s malo resursa, stigao je na Poljud kao novi vođa sportske politike splitskog kluba
Evo tko je novi sportski direktor Hajduka: Preporodio je Raków, Hrvata prodao za 11 milijuna...
Hajduk ima novog sportskog direktora. Riječ je o 45-godišnjem Poljaku Robertu Grafu, stručnjaku koji na Poljud stiže s reputacijom čovjeka koji s ograničenim resursima gradi uspješne momčadi i stvara milijunsku vrijednost na transferima. Graf preuzima jednu od najizazovnijih funkcija u hrvatskom nogometu, postavši već peti sportski direktor "bilih" u mandatu Ivana Bilića kao predsjednika kluba.
Za razliku od mnogih kolega, Robert Graf nije imao profesionalnu igračku karijeru. Od samih početaka usmjerio se na organizacijski rad, počevši kao trener mlađih kategorija u rodnom Śląsku iz Wrocława, a kasnije i kao voditelj akademije Lechije iz Gdanjska. Prvu pravu direktorsku priliku dobio je 2018. godine u trećeligašu Olimpiji Grudziądz, s kojim je unatoč ograničenim sredstvima odmah u prvoj sezoni izborio plasman u viši rang natjecanja.
Pravi proboj ostvario je u Warti iz Poznańa, klubu koji je preuzeo 2019. godine. Već iduće sezone, nakon dugih 25 godina, vratio je klub u Ekstraklasu, a potom u debitantskoj sezoni osvojio senzacionalno peto mjesto, što je bio najbolji rezultat kluba u posljednjih 70 godina. Vrhunac karijere dosegnuo je u RakówuHrv, gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. bio jedan od ključnih arhitekata najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba. U tom je periodu Raków osvojio povijesni naslov prvaka Poljske, kao i nacionalni kup i superkup.
Posao koji je Grafa najviše približio hrvatskoj javnosti jest transfer mladog napadača Ante Crnca. Prepoznao je potencijal tadašnjeg igrača Slaven Belupa i 2022. ga doveo u Raków za otprilike 1,5 milijuna eura. Bio je to pun pogodak. Crnac je u Poljskoj igrački eksplodirao, a samo godinu dana kasnije prodan je u engleski Norwich City za rekordnih 11 milijuna eura.
Taj potez jako dobro ilustrira njegovu filozofiju i ono što Hajduk traži: prepoznavanje potencijala, razvoj igrača i stvaranje goleme dodatne vrijednosti.
*uz korištenje AI-a.
